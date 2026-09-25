Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung giả quy mô lớn

Ngày 24/9, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung và mỹ phẩm nhập ngoại giả với quy mô đặc biệt lớn.

Từ những viên hoàn và nguyên liệu trôi nổi được mua từ Trung Quốc, các đối tượng tổ chức đóng gói, dán tem, nhãn, giả danh hàng ngoại nhập để đưa ra thị trường.

Tang vật của vụ án. Ảnh: TTXVN phát.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an thu giữ 10.000 hộp An Cung, khoảng 300 kg viên hoàn chưa thành phẩm, tương đương hơn 1 triệu viên; gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả thuộc 64 mã hàng cùng nhiều hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị, tổng khối lượng ước tính hơn 1.000 tấn.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một số tài khoản trên Facebook đăng bán viên hoàn An Cung, quảng cáo sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ Hàn Quốc và giới thiệu công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ.

Nhận thấy hoạt động mua bán có dấu hiệu bất thường, Phòng Cảnh sát kinh tế tập trung xác minh, làm rõ. Qua đó, lực lượng Công an xác định phía sau hoạt động kinh doanh này là một đường dây có sự tham gia của nhiều đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các sản phẩm được quảng cáo là hàng có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc, nhưng thực tế không được nhập khẩu chính ngạch.

Các đối tượng tìm mua viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem, nhãn mác từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam để đóng gói, hoàn thiện và đưa ra thị trường.

Đáng chú ý, thành phần được sử dụng để sản xuất viên hoàn chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt khám xét 8 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, kho hàng và địa điểm sản xuất của các đối tượng. Ảnh: TTXVN phát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định Nguyễn Thanh Phương Tuyền (SN 1988, trú tại tỉnh Đồng Tháp, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home) là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho các đối tượng khác trong đường dây.

Thay vì nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh từ Hàn Quốc, Trung Quốc như thông tin thể hiện trên bao bì, các đối tượng sử dụng viên hoàn không rõ nguồn gốc, đóng vào vỏ hộp đã chuẩn bị sẵn, sau đó dán tem, nhãn thể hiện sản phẩm có nguồn gốc chính hãng để tạo niềm tin cho khách hàng.

Mỗi hộp An Cung giả sau khi hoàn thiện có giá khoảng 105.000 đồng. Qua nhiều tầng trung gian, sản phẩm đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng/hộp, cao gấp gần 30 lần giá thành.

Đáng lo ngại, người tìm mua An Cung phần lớn là người cao tuổi, người có bệnh lý tim mạch, huyết áp và có nhu cầu sử dụng sản phẩm với mong muốn phòng ngừa các nguy cơ về sức khỏe. Trong khi đó, sản phẩm được làm từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có sử dụng hóa chất, chất tạo màu và các thành phần chưa được kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt khám xét 8 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, kho hàng và địa điểm sản xuất của các đối tượng tại Thanh Hóa, Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh.

Lực lượng Công an thu giữ 10.000 hộp An Cung các loại, khoảng 300 kg viên hoàn, tương đương hơn 1 triệu viên; 3.000 vỏ hộp, hơn 20.000 tem, nhãn mác cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc đóng gói.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: TTXVN phát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự; đồng thời bắt tạm giam 8 bị can, gồm: Nguyễn Thanh Phương Tuyền (SN 1988, trú tại tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Văn Thể (SN 1991); Bùi Thị Năm (SN 1993); Tạ Duy Hùng (SN 1971); Nguyễn Anh Ngọc (SN 1980); Nguyễn Thị Nhung (SN 1972, cùng trú tại Hà Nội); Nguyễn Thị Hằng (SN 1993) và Trương Thị Hồng Thắm (SN 1984, cùng trú tại TP.HCM).

Riêng Vũ Thị Thúy (SN 1991, trú tại Hà Nội) do đang chăm sóc con dưới 36 tháng tuổi, Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Quá trình điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm rõ Nguyễn Thanh Phương Tuyền tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả với số lượng rất lớn. Đây là vụ sản xuất mỹ phẩm giả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, đấu tranh.

Dưới vỏ bọc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home tại Lô 48, đường số 11, Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, Tuyền vừa tổ chức sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu Tami, vừa sản xuất mỹ phẩm giả mang thương hiệu của một số nước như Australia, Hàn Quốc.

Các sản phẩm bị làm giả gồm nhiều loại như sữa rửa mặt, nước hoa hồng, nước tẩy trang, son dưỡng... Hoạt động sản xuất được tổ chức bằng hệ thống máy móc, dây chuyền có sẵn tại Công ty để phối trộn nguyên liệu, đóng hộp, dán tem, nhãn, bao bì thành phẩm rồi đưa ra thị trường qua các kênh phân phối.

Các mặt hàng được sản xuất tinh vi, gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc phân biệt hàng giả, hàng thật bằng mắt thường. Đến nay, lực lượng Công an đã thu giữ gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng giả, tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị ước tính hơn 1.000 tấn.

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về tội "Buôn bán hàng giả", gồm: Ca Hoài Luân (SN 1993, trú tại xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau); Đặng Văn Nhân (SN 1991, trú tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp); Võ Quỳnh Nga (SN 1982, trú tại xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Trí Mạnh (SN 1979); Nguyễn Thị Phượng (SN 1986); Dương Thị Đức Hạnh (SN 1975) và Nguyễn Thị Tường Dung (SN 1974, cùng trú tại TP.HCM).

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Phương Tuyền về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.