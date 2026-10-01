Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả lớn nhất Đắk Lắk

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin kết quả đấu tranh chuyên án sản xuất, buôn bán phân bón giả với số lượng đặc biệt lớn.

Theo cơ quan công an, lực lượng chức năng đã khám xét khoảng 200 tổ chức, cá nhân, đại lý tại nhiều tỉnh, thành, thu giữ hàng trăm tấn phân bón giả, gần 1.000 tấn nguyên liệu cùng nhiều bao bì, nhãn mác liên quan.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hải Dương

7 người bị bắt giữ gồm Đỗ Xuân Nam (SN 1989, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), được xác định là người cầm đầu đường dây; Võ Thị Kim Thúy (SN 1983) và chồng là Dương Hồng Sơn (SN 1980, cùng trú phường Tân Thới Hiệp, TPHCM).

Ngoài ra còn có Dương Văn Tuấn (SN 1994, trú phường An Khánh, TPHCM), cháu của Dương Hồng Sơn; Phạm Thị Thanh Đẹp (SN 1979, trú xã Bình Hưng, TPHCM); Hồ Bá Đức (SN 1997) và Võ Vũ Toại (SN 1996), cùng trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Thị Kim Thúy và Dương Hồng Sơn là người đứng đầu 3 công ty, đã móc nối với Đỗ Xuân Nam tổ chức nhập khẩu, sản xuất, thay đổi bao bì, nhãn mác và phân phối phân bón ra thị trường.

Một số tang vật vụ án. Ảnh: Hải Dương

Để giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh và thu lợi bất chính, nhóm này nhập khẩu các loại phân bón cùng chủng loại, thành phần nhưng có giá khác nhau từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Hà Lan và một số quốc gia khác.

Trong đó, giá nhập khẩu phân nở từ Nhật Bản khoảng 3.000 đồng/kg, Trung Quốc 4.000 đồng/kg, Hàn Quốc 5.000 đồng/kg, Australia 6.000 đồng/kg và Hà Lan khoảng 6.500 đồng/kg. Giá nhập khẩu bình quân của 5 loại này khoảng 4.900 đồng/kg.

Trong khi đó, phân nở có xuất xứ từ Bỉ có giá nhập khẩu khoảng 9.000-9.200 đồng/kg, cao hơn khoảng 4.100-4.300 đồng/kg.

Lợi dụng chênh lệch giá, các đối tượng nhập khẩu phân bón từ những quốc gia có giá thấp, sau đó thay đổi bao bì, nhãn mác, thể hiện nguồn gốc, xuất xứ từ Bỉ để nâng giá trị hàng hóa rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Hơn 24.000 tấn ra thị trường trong vòng 1 năm

Tính từ năm 2025 đến ngày 15/9/2026 (thời điểm bị bắt giữ), các đối tượng đã bán ra thị trường 24.240 tấn phân bón mang nhãn mác xuất xứ từ Bỉ, với tổng trị giá trên 159 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong toàn bộ số lượng cực lớn này chỉ có 461 tấn phân bón có nguồn gốc từ Bỉ, còn lại hơn 23.700 tấn đều là hàng giả.

Sản phẩm giả đã được phân phối cho khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố như Đắk Lắk, Gia Lai, TPHCM, Đồng Nai và Đồng Tháp. Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính ước tính trên 60 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp trụ sở 5 công ty và các đại lý liên quan, lực lượng công an đã thu giữ 624 tấn phân bón giả cùng hơn 957 tấn nguyên liệu dùng để pha trộn, đóng gói.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đây là vụ án có số lượng phân bón giả lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đối tượng tổ chức hoạt động rất tinh vi, có sự móc nối giữa nhiều người và doanh nghiệp, thực hiện nhiều công đoạn từ nhập khẩu, thay đổi bao bì, nhãn mác đến phân phối sản phẩm ra thị trường.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và mở rộng vụ án.