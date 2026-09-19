Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mực in giả tại Thanh Hoá

Ngày 19/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán mực in giả mạo xuất xứ “MADE IN CHINA” và mực HP45 giả.

Từ phải qua trái, các đối tượng: Nguyễn Thị Hương, Bùi Xuân Quý, Lưu Đình Hưng, Nguyễn Hữu Sĩ, Nguyễn Ngọc Kiệm và Hoàng Văn Thắng.

Trước đó, ngày 28/8/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BPTECH, địa chỉ tại thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Công ty do Bùi Xuân Quý (SN 1989), trú tại thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc, làm giám đốc, trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động.

Đối tượng Bùi Xuân Quý làm việc với cơ quan Công an.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện Công ty BPTECH đang sản xuất hộp mực “Inkjet Print Cartridge H51CC645A”, trên nhãn hàng hóa ghi xuất xứ “MADE IN CHINA”. Qua kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc, xuất xứ.

Tang vật vi phạm được phát hiện, thu giữ gồm 6.705 vỏ hộp mực, 18.500 bao bì hộp mực, 20kg túi bóng đựng hộp mực, 90 thùng mực in dùng để chiết vào các hộp mực nhỏ, 250 hộp mực thành phẩm cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất như máy nạp mực, máy in thử, máy hút chân không, máy hàn nhiệt...

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Đội Quản lý thị trường số 9 đã chuyển hồ sơ cùng tang vật đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa để xác minh, xử lý theo quy định.

Tang vật trong vụ án.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BPTECH được cấp giấy phép kinh doanh từ năm 2019, ngành nghề đăng ký gồm sản xuất, buôn bán mực in, máy in, giấy in và sửa chữa máy in.

Lợi dụng việc được cấp phép sản xuất mực in, Bùi Xuân Quý đã cùng Lê Đình Hưng (SN 1994), trú tại xã Biện Thượng; Nguyễn Thị Hương (SN 1989), trú tại xã Vĩnh Lộc; Hoàng Văn Thắng (SN 1990) và Nguyễn Hữu Sĩ (SN 2002), cùng trú tại xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức sản xuất, buôn bán mực in giả mang nhãn “H51CC645A MADE IN CHINA” và “HP45”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Bùi Xuân Quý giữ vai trò chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, buôn bán mực in giả. Quý trực tiếp tìm kiếm khách hàng, liên hệ đặt mua nguyên liệu, bao bì phục vụ sản xuất, đồng thời phân công các đối tượng liên quan thực hiện từng công đoạn từ sản xuất, đóng gói đến tiêu thụ sản phẩm.

Theo sự phân công của Quý, Lê Đình Hưng, Hoàng Văn Thắng và Nguyễn Hữu Sĩ tham gia sản xuất, đóng gói mực giả. Nguyễn Thị Hương thực hiện công việc kế toán, tiếp nhận và xử lý đơn hàng, phối hợp giao hàng, xuất hóa đơn và thu tiền bán hàng.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng nhận thức rõ sản phẩm mực “H51CC645A” do mình sản xuất không có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng vẫn ghi dòng chữ “MADE IN CHINA” trên sản phẩm. Việc thể hiện thông tin xuất xứ Trung Quốc nhằm tạo niềm tin cho khách hàng, đánh vào tâm lý ưa chuộng mực in có nguồn gốc từ Trung Quốc, qua đó phục vụ việc tiêu thụ sản phẩm.

Chỉ trong tháng 8/2026, Quý và đồng bọn đã sản xuất, bán mực in giả nhãn hiệu HP45 và “H51CC645A” ghi “MADE IN CHINA” cho nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh, với tổng giá trị hàng hóa hơn 150 triệu đồng.

Cũng liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán mực in HP45 giả, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Nguyễn Ngọc Kiệm (SN 1986), trú tại thôn Vĩnh Tiến, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa, có hành vi sản xuất, buôn bán mực in HP45 giả. Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều công cụ, phương tiện, nguyên liệu, vỏ hộp, tem nhãn phục vụ việc sản xuất mực giả.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng năm 2025, Kiệm tìm mua máy móc, nguyên liệu, bao bì và các vật tư liên quan để tổ chức sản xuất mực in giả. Sau đó, đối tượng đóng gói sản phẩm dưới nhãn hiệu HP45 và đưa ra thị trường tiêu thụ với giá từ 1,15 triệu đồng đến 1,35 triệu đồng/hộp. Chỉ trong tháng 8/2026, Kiệm đã bán số lượng lớn mực HP45 giả cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với tổng giá trị hàng hóa hơn 100 triệu đồng.

Tính chung trong các vụ việc liên quan đến Bùi Xuân Quý và Nguyễn Ngọc Kiệm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ hàng hóa, nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất mực in giả với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ án và những đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.