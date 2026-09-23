Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gas giả, khởi tố 10 người

Ngày 23/9, Công an TP.HCM thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 10 bị can để điều tra về các tội “Sản xuất hàng giả” và “Buôn bán hàng giả”, liên quan đường dây sản xuất, buôn bán gas giả quy mô lớn.

Các bị can gồm: Lê Văn Đức (SN 1992, ngụ phường Phú Lợi), Hồ Sỹ Thiện (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An), Lê Thị Thủy (SN 1994, ngụ phường Phú Lợi), Ngô Sĩ Mạnh (SN 1982, ngụ phường Thuận Giao), Nguyễn Xuân Thắng (SN 1981, ngụ phường Thuận Giao), Hồ Sỹ Hải (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An), Lê Xuân Hảo (SN 1982, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Bàn Hữu Nguyên (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Hà Xuân Trường (SN 1974, ngụ phường Bình Dương, TP.HCM) và Trần Văn Hoài Hận (SN 1985, ngụ xã Bàu Bàng, TP.HCM).

Các bị can liên quan đến buôn bán gas giả quy mô lớn.

Trước đó, ngày 4/8, qua công tác kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện một kho xưởng tại tổ 19, khu phố 4, phường Hòa Lợi có hoạt động sang chiết LPG từ xe bồn vào bồn chứa cố định và các bình LPG nhưng không bảo đảm điều kiện, giấy tờ theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 18 tấn LPG trên xe bồn, cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sang chiết.

Kho xưởng còn tập kết số lượng lớn vỏ bình LPG mang nhiều nhãn hiệu đang lưu hành trên thị trường như Onic, Pacific, VT-Gas, Petro Vietnam, Sopet, V-Gas, City Petro, H-Gas, Thủ Đức Gas...

Cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh doanh LPG và hoạt động sang chiết theo quy định. Một số bình LPG có dấu hiệu sử dụng nhãn hiệu của thương nhân khác.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan để xác minh nguồn gốc LPG, vỏ bình, nhãn hàng hóa cũng như quá trình mua bán, sang chiết và đưa sản phẩm ra thị trường.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, các bị can thu mua LPG nguyên liệu từ nhiều nguồn trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hoặc không đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Sau đó, LPG được đưa về các kho xưởng để sang chiết trái phép vào các loại bình gas 6kg, 12kg và 45kg đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu của nhiều doanh nghiệp gas đang hoạt động hợp pháp trên thị trường.

Số gas sau khi sang chiết được đưa ra tiêu thụ thông qua các đầu mối, đại lý hoặc bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Công an xác định một số đại lý vì muốn mua gas với giá thấp hơn nguồn cung chính thức đã chấp nhận mua gas không có hóa đơn, chứng từ và không xác định được nguồn gốc. Việc này tạo đầu ra cho số gas được sang chiết trái phép và đưa hàng giả, hàng không bảo đảm điều kiện an toàn đến người tiêu dùng.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các bị can đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 505.000kg LPG, tương đương khoảng 42.083 bình gas loại 12kg.

Tổng trị giá số gas giả tương đương hàng thật được xác định khoảng 18,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định các bị can thu lợi bất chính số tiền lớn.

Theo Công an TP.HCM, hoạt động sang chiết LPG trái phép không chỉ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Các cơ sở sang chiết trái phép thường không bảo đảm yêu cầu về địa điểm, thiết bị, quy trình kỹ thuật và điều kiện phòng cháy, chữa cháy. LPG là nhiên liệu dễ cháy; khi rò rỉ có thể tạo thành hỗn hợp khí có khả năng bắt cháy, phát nổ nếu gặp nguồn nhiệt hoặc tia lửa.

Việc sang chiết LPG vào các vỏ bình đã qua sử dụng, không được kiểm định hoặc kiểm tra đầy đủ tình trạng kỹ thuật cũng có thể dẫn đến rò rỉ khí, hư hỏng van, quá áp hoặc mất khả năng chịu áp lực của bình, làm tăng nguy cơ cháy nổ trong quá trình vận chuyển, bảo quản và sử dụng.

Công an TP.HCM khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn cơ sở kinh doanh LPG có uy tín; kiểm tra nguồn gốc, nhãn hiệu, tình trạng bình, niêm phong và các thông tin cần thiết trên sản phẩm.

Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu sang chiết LPG trái phép, kinh doanh gas giả, gas không rõ nguồn gốc hoặc tập kết số lượng lớn bình gas tại địa điểm không bảo đảm an toàn, người dân cần thông báo cho cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh nguồn cung LPG, nguồn gốc vỏ bình, hệ thống đại lý và các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.