Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia qua 'chợ đen' tài khoản ngân hàng

Theo kết quả điều tra, một nhóm đối tượng người nước ngoài đã giả mạo nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Điển hình vào ngày 10/3/2025, đã có 15 công dân người Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỷ VNĐ) vào 3 tài khoản ngân hàng công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý. Ngay khi chiếm đoạt được nguồn tiền bất chính khổng lồ này, các đối tượng lập tức tìm cách xóa dấu vết và tẩu tán ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các chân rết tại Việt Nam.

Nhận được tiền, các đối tượng lập tức chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển ngược lại cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính từ 1–2% trên mỗi giao dịch. Đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm; đến thời điểm bị triệt phá, có những đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai bị can Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại Phú Thọ)

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai bị can Lê Đức Hùng (SN 1994, trú tại Thanh Hóa)

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai bị can Vũ Tùng Linh (SN 1993, trú tại Phú Thọ)

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thanh Huyền (SN 1997, trú tại Hà Nội)

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1992, trú tại Hà Nội)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 7 bị can, trong đó bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm Vũ Tùng Linh (SN 1993, trú tại Phú Thọ), Lê Đức Hùng (SN 1994, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại Phú Thọ) về tội "Rửa tiền"; áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 4 bị can gồm Nguyễn Thanh Huyền (SN 1997, trú tại Hà Nội), Lê Thị Bình (SN 1992, trú tại Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (SN 1994 trú tại Phú Thọ), Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1992, trú tại Hà Nội) về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 điện thoại thông minh, 1 máy tính bảng, 1 xe ô tô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục mở rộng vụ án với tinh thần xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm. Đề nghị các đối tượng có liên quan sớm đến cơ quan công an trình diện, khai báo trung thực để được xem xét theo quy định của pháp luật.

Chiến công này ghi dấu ấn đậm nét từ sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ giữa Phòng An ninh mạng, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại - Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản làm rõ hành vi của các đối tượng. Sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, kịp thời chia sẻ thông tin nghiệp vụ và dữ liệu điện tử xuyên biên giới đã giúp Ban Chuyên án bóc tách từng giao dịch On-chain, lần theo từng dấu vết dòng tiền và nhanh chóng khóa chặt các mắt xích trọng yếu.