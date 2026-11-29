Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền từ hoạt động đánh bạc trên mạng do Chen Chien Yu, quốc tịch Trung Quốc, cầm đầu.

Trong số các bị can, 24 người bị bắt tạm giam, 2 người được áp dụng biện pháp tại ngoại. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định đường dây đã sử dụng 103 tài khoản ngân hàng, thực hiện giao dịch với tổng số tiền hơn 373 tỷ đồng.

Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 26 bị can trong đường dây rửa tiền hơn 373 tỷ đồng. Ảnh: CA

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và đánh bạc trên không gian mạng, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra hoạt động mua, thuê tài khoản ngân hàng để phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.

Sau thời gian thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra một số căn hộ tại chung cư Imperial Place (phường An Lạc) cùng các địa điểm khác trên địa bàn. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện nhiều người đang thực hiện xác thực khuôn mặt trên ứng dụng ngân hàng để phục vụ giao dịch chuyển tiền.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định các lệnh chuyển tiền được thao tác từ xa trên điện thoại đặt tại các căn hộ. Những người đứng tên tài khoản được thuê làm việc theo ca, có mặt để xác thực khuôn mặt khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu. Cách thức này giúp người điều khiển từ xa thực hiện giao dịch qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác.

Khoảng tháng 8/2024, Chen Chien Yu được thuê tìm người mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để phục vụ việc thanh toán tiền đánh bạc trên các trang web. Theo thỏa thuận, Chen được trả 25 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi người tuyển được và hưởng thêm 0,3% tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này. Chen sau đó nhờ người quen thuê căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ và tổ chức tuyển người đứng tên mở tài khoản ngân hàng.

Đối tượng Chen Chien Yu bị bắt giữ. Ảnh: CA

Cơ quan điều tra cũng làm rõ vai trò của các đối tượng giúp Chen tổ chức hoạt động tại Việt Nam. Háu Khoành Phón (sinh năm 1984) và chồng là Trần Kim Thành (sinh năm 1982) cùng thường trú tại phường Minh Phụng, phụ trách tuyển người, thu thập tài khoản và trả lương. Ngô Tú Liên (sinh năm 1987, thường trú tại phường Bình Trị Đông, ở tại phường Phú Lâm) được Chen thuê làm phiên dịch, hướng dẫn người đứng tên tài khoản thực hiện xác thực giao dịch.

Các đối tượng dùng 103 tài khoản ngân hàng luân chuyển hơn 373 tỷ đồng từ đánh bạc. Ảnh: CA

Liên sau đó thuê Lê Thành Huy (sinh năm 1999, thường trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) hỗ trợ quản lý nhân viên. Đến khoảng tháng 2/2026, Huy tiếp tục hỗ trợ Chen thuê Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1987, thường trú tại phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) đảm nhiệm công việc này.

Trong quá trình hoạt động, nhóm nhiều lần thay đổi địa điểm, từ căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ đến các chung cư tại Quận 6 (cũ) và phường An Lạc. Theo lời khai của Chen, số tiền giao dịch qua các tài khoản mỗi ngày khoảng 8 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền được giao dịch qua 103 tài khoản trong đường dây là 374.115.468.666 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố các bị can liên quan đến 5 tội danh, gồm: rửa tiền, đánh bạc, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, giữ người trái pháp luật và thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng, làm rõ vai trò của những người điều hành giao dịch từ xa và xác minh các cá nhân có liên quan đến đường dây.