Điện thoại các đối tượng dùng để thực hiện lệnh chuyển tiền từ xa.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và đánh bạc trên không gian mạng, Giám đốc Công an TP.HCM và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra hoạt động mua, thuê tài khoản ngân hàng để hoạt động vi phạm pháp luật.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường An Lạc cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra nhiều căn hộ tại chung cư Imperial Place, phường An Lạc và một số địa điểm khác trên địa bàn thành phố.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện nhiều người đang thực hiện việc xác thực khuôn mặt để tiến hành giao dịch chuyển tiền trên các ứng dụng ngân hàng.

Qua đấu tranh, cơ quan công an từng bước làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây rửa tiền quy mô lớn này.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 8/2024, Chen Chien Yu được thuê tìm người tại Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng để phục vụ việc thanh toán tiền đánh bạc trên các trang web. Theo thỏa thuận, Chen được trả 25 triệu đồng mỗi tháng đối với mỗi người tuyển được, đồng thời hưởng thêm 0,3% tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản do những người này đứng tên.

Để tổ chức hoạt động, Chen nhờ một người quen thuê căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đồng thời tìm kiếm người đứng tên mở tài khoản ngân hàng. Sau đó, Chen cùng các đối tượng liên quan tổ chức tuyển người, thu thập thông tin và quản lý hệ thống tài khoản phục vụ việc luân chuyển dòng tiền.

Cơ quan điều tra xác định, thủ đoạn của nhóm này là bố trí các điện thoại tại căn hộ để thực hiện lệnh chuyển tiền từ xa. Những người được thuê đứng tên tài khoản phải có mặt theo ca để xác thực khuôn mặt mỗi khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu. Với phương thức này, các đối tượng điều khiển giao dịch từ xa thông qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, qua đó che giấu nguồn gốc và quá trình luân chuyển dòng tiền.

Trong đường dây, Háu Khoành Phón (SN 1984, thường trú tại phường Minh Phụng) cùng chồng là Trần Kim Thành (SN 1982, thường trú tại phường Minh Phụng) được xác định có vai trò tuyển người, thu thập tài khoản ngân hàng và chi trả tiền lương.

Ngô Tú Liên (SN 1987, thường trú tại phường Bình Trị Đông, hiện ở phường Phú Lâm) được Chen thuê làm phiên dịch, hướng dẫn những người đứng tên tài khoản thực hiện việc xác thực giao dịch. Sau đó, Liên thuê Lê Thành Huy (SN 1999, thường trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) hỗ trợ quản lý nhân viên. Đến khoảng tháng 2/2026, Liên tiếp tục giúp Chen thuê Nguyễn Thành Trung (SN 1987, thường trú tại phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) đảm nhận công việc này.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng nhiều lần thay đổi địa điểm nhằm duy trì hoạt động của đường dây, từ căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ đến một số chung cư tại Quận 6 (cũ) và phường An Lạc.

Theo lời khai của Chen Chien Yu, tổng số tiền giao dịch qua hệ thống tài khoản có thời điểm lên đến khoảng 8 tỷ đồng mỗi ngày. Kết quả điều tra bước đầu xác định, thông qua 103 tài khoản ngân hàng do 14 người đứng tên, đường dây đã thực hiện giao dịch với tổng số tiền 373.115.468.666 đồng có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc.

Đối tượng Chen Chien Yu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can. Trong đó, 24 bị can bị bắt tạm giam, 2 bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn khác và đang tại ngoại.

Các bị can bị khởi tố liên quan đến 5 tội danh, gồm: Rửa tiền; Đánh bạc; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Giữ người trái pháp luật và Thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, tập trung truy xét dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng, làm rõ vai trò của những người trực tiếp điều hành hoạt động giao dịch từ xa, đồng thời xác minh, xử lý các cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.