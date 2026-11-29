Chiều 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can liên quan đường dây rửa tiền do đối tượng Chen Chien Yu cầm đầu. Trong số này, 24 bị can bị bắt tạm giam, 2 người được tại ngoại.

Đối tượng Chen Chien Yu cầm đầu đường dây rửa tiền. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra, Chen Chien Yu tổ chức thuê 14 người đứng tên mở 103 tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch chuyển tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Tổng số tiền được xác định đã giao dịch qua các tài khoản này là hơn 373 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và đánh bạc trên không gian mạng, Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra hoạt động mua bán, thuê tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Sau thời gian thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Lạc (TPHCM) và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đồng loạt kiểm tra các căn hộ tại chung cư Imperial Place (phường An Lạc) cùng một số địa điểm khác trên địa bàn thành phố.

Tại những nơi này, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người đang xác thực khuôn mặt để thực hiện giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng.

Qua điều tra, công an xác định các lệnh chuyển tiền được thao tác từ xa trên những điện thoại đặt tại các căn hộ. Những người đứng tên tài khoản được thuê có mặt theo ca để xác thực khuôn mặt khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu. Cách thức này giúp người điều khiển từ xa thực hiện giao dịch thông qua nhiều tài khoản đứng tên người khác.

Tang vật thu giữ của nhóm đối tượng. Ảnh: CA.

Cụ thể, khoảng tháng 8/2024, Chen Chien Yu được thuê tìm người mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để phục vụ việc thanh toán tiền đánh bạc trên các trang web. Theo thỏa thuận, Chen Chien Yu được trả 25 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi người tuyển được, đồng thời hưởng thêm 0,3% tổng số tiền chuyển qua tài khoản của những người này.

Đối tượng này sau đó nhờ một người quen thuê căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ và tìm người đứng tên mở tài khoản ngân hàng.

Cơ quan điều tra làm rõ vai trò của những người giúp đối tượng người nước ngoài tổ chức hoạt động tại Việt Nam. Trong đó, nhiều đối tượng thường trú tại phường Minh Phụng, Bình Trị Đông, Phú Lâm) có liên quan. Trong quá trình hoạt động, nhóm nhiều lần thay đổi địa điểm, từ căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ đến các chung cư tại quận 6 (cũ) và phường An Lạc.

Số tiền giao dịch qua các tài khoản mỗi ngày khoảng 8 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền đường dây đã rửa qua 103 tài khoản là 373.115.468.666 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã khởi tố các bị can về những hành vi liên quan đến 5 tội danh, gồm: rửa tiền, đánh bạc, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, giữ người trái pháp luật và thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung truy xét dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng, làm rõ vai trò của những người điều hành giao dịch từ xa và xác minh những người có liên quan đến đường dây.