Chiều 29/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can liên quan đường dây rửa tiền do Chen Chien Yu, quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan), cầm đầu. Trong đó, 24 bị can bị bắt tạm giam, 2 bị can tại ngoại. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, các đối tượng đã thuê 14 người đứng tên mở 103 tài khoản ngân hàng để chuyển tổng số tiền hơn 373 tỷ đồng có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra đồng loạt các căn hộ tại chung cư Imperial Place, phường An Lạc cùng một số địa điểm khác trên địa bàn Thành phố. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện nhiều người đang xác thực khuôn mặt để thực hiện giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng.

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 8/2024, Chen Chien Yu được thuê tìm người mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để phục vụ thanh toán tiền đánh bạc trên các trang web. Theo thỏa thuận, Chen được trả 25 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi người thuê được và hưởng thêm 0,3% tổng số tiền chuyển qua tài khoản của những người này.

Chen nhờ một người quen thuê căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đồng thời tìm người đứng tên mở tài khoản. Trong đường dây, Háu Khoành Phón (sinh năm 1984, thường trú tại phường Minh Phụng) và chồng là Trần Kim Thành (sinh năm 1982, thường trú tại phường Minh Phụng) phụ trách tuyển người, thu thập tài khoản và trả lương.

Ngô Tú Liên (sinh năm 1987, thường trú tại phường Bình Trị Đông, ở tại phường Phú Lâm) được Chen thuê làm phiên dịch, hướng dẫn người đứng tên tài khoản xác thực giao dịch. Liên sau đó thuê Lê Thành Huy (sinh năm 1999, thường trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) hỗ trợ quản lý nhân viên. Đến khoảng tháng 2/2026, Liên tiếp tục giúp Chen thuê Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1987, thường trú tại phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) làm công việc này.

Thủ đoạn của các đối tượng là điều khiển lệnh chuyển tiền từ xa trên điện thoại đặt tại các căn hộ. Những người đứng tên tài khoản được thuê có mặt theo ca để xác thực khuôn mặt khi ứng dụng ngân hàng yêu cầu. Trong quá trình hoạt động, nhóm nhiều lần thay đổi địa điểm, từ căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Thọ đến các chung cư ở Quận 6 (cũ) và phường An Lạc.

Theo lời khai của Chen, số tiền giao dịch qua các tài khoản mỗi ngày khoảng 8 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền đã được chuyển qua 103 tài khoản là hơn 373,1 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố các bị can về 5 tội danh, gồm: Rửa tiền, đánh bạc, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, giữ người trái pháp luật và thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng, làm rõ vai trò của những người điều hành giao dịch từ xa và xác minh những người có liên quan đến đường dây.