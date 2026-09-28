Triệt phá đường dây quay clip giang hồ, bán thiết bị cờ bạc bịp trên mạng

Ngày 28/9, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin về vụ án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” xảy ra trên không gian mạng, do Phạm Huy Tuyền (SN 1987), trú tại thôn Xuân Trại 2, xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng cầm đầu.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Phạm Huy Tuyền.

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và rà soát trên các nền tảng mạng xã hội, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng phát hiện nhóm đối tượng có hành vi dàn dựng các video đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn, lồng ghép nội dung quảng cáo để bán thiết bị gian lận “cờ bạc bịp”. Các đối tượng xuất hiện trong video với hình ảnh xăm trổ, bặm trợn, diễn xuất thể hiện phong cách “giang hồ”, ứng xử phản cảm, thiếu văn hóa rồi đăng tải lên mạng xã hội...

Đối tượng Phạm Huy Tuyền.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an xác định, Phạm Huy Tuyền cùng các đối tượng gồm: Phạm Huy Tiến (SN 1989), Vũ Văn Hiếu (SN 1997), Phạm Văn Đồng (SN 1997), Hoàng Công Tiệp (SN 1998), Phạm Duy Hải (SN 1999), Lương Văn Tuỳnh (SN 1991), Phạm Huy Tú (SN 1997), đều trú tại TP Hải Phòng đã bàn bạc, thống nhất phân vai, dàn dựng kịch bản, quay video đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, bài lá.

Hình ảnh cắt từ clip đối tượng Phạm Huy Tuyền và đồng bọn dàn dựng các video đánh bạc, lồng ghép nội dung quảng cáo để bán thiết bị gian lận “cờ bạc bịp”.

Trong các video, các đối tượng lồng ghép nội dung quảng cáo thiết bị “cờ bạc bịp” kèm thông tin liên lạc, sau đó đăng tải lên mạng xã hội Facebook nhằm bán các dụng cụ, thiết bị gian lận trong cờ bạc để kiếm lời.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Vũ Văn Hiếu.

Các sản phẩm được rao bán gồm: kính áp tròng, bộ bài gian lận, ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chíp... Đây là những thiết bị được các đối tượng đặt mua trên mạng xã hội. Theo lời khai ban đầu, tùy từng loại dụng cụ, thiết bị có giá khác nhau, thấp nhất là 100.000 đồng, cao nhất khoảng 15 đến 16 triệu đồng, được người mua sử dụng để gian lận khi tham gia đánh bạc.

Để thu hút khách hàng, các đối tượng đã lập hàng loạt trang mạng xã hội. Phạm Huy Tuyền lập 4 trang fanpage gồm: “Truyền Bịp Hải Phòng”, “Truyền đất cảng”, “Giang hồ bịp”, “Tình người trên chiếu bạc”; Phạm Văn Đồng lập các trang fanpage gồm: “Đồ bịp uy tín - trải nghiệm thực tế”, “An Khanh - đồ bịp uy tín”, “Đồ chơi công nghệ”, “Đồ bịp công nghệ cao”, “Đồ công nghệ mới”, “Đồ bịp 7D nhập khẩu Nhật Bản”...

Đối tượng Vũ Văn Tiến.

Những video sau khi quay được đăng tải trên các trang mạng xã hội cá nhân và fanpage, thu hút hàng nghìn lượt xem, tương tác, “like”, có sức lan truyền lớn, gây dư luận xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến ANTT, an toàn xã hội. Đến nay, các đối tượng đã đăng tải gần 800 video với hàng nghìn lượt chia sẻ, tương tác; trong đó, có một số video đạt hàng triệu lượt xem.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/9/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với 8 đối tượng gồm: Phạm Huy Tuyền, Phạm Huy Tiến, Vũ Văn Hiếu, Phạm Văn Đồng, Hoàng Công Tiệp, Phạm Duy Hải, Lương Văn Tuỳnh và Phạm Huy Tú về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Đối tượng Vũ Văn Tiến và đồng bọn dàn dựng các video đánh bạc, lồng ghép nội dung quảng cáo để bán thiết bị gian lận “cờ bạc bịp”.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Phạm Huy Tuyền và các bị can nêu trên về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, hành vi của các đối tượng đã cổ súy, kích động tệ nạn xã hội và lôi kéo người khác tham gia, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, đặc biệt là giới trẻ; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo khi các đối tượng lồng ghép quảng cáo, bán sản phẩm.

Dù phần lớn các đối tượng chỉ đóng vai “giới giang hồ” trên không gian mạng để trục lợi, hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần cảnh giác, không theo dõi, chia sẻ hoặc bình luận các clip có nội dung vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn môi trường mạng trong lành, văn minh, không để bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không tham gia tệ nạn cờ bạc dưới mọi hình thức. Hiện nay, các đối tượng cờ bạc thường sử dụng công nghệ cao để gian lận, khiến người tham gia có nguy cơ thua tiền, kéo theo nhiều hệ lụy cho bản thân và gia đình.