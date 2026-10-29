Triệt phá đường dây phát sóng lậu bóng đá qua website 'Buncha TV', 14 bị cáo lĩnh án

TAND TP Bắc Ninh vừa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo khoản 2, Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo trong băng nhóm "Buncha TV" tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, cả 14 bị cáo đều nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực phối hợp trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Đặng Thế Anh, Đinh Thọ Bình, Nguyễn Thế Anh và Bùi Tiến Dũng mỗi bị cáo 12 tháng tù giam; Nguyễn Anh Đoàn, Mai Nguyễn Nhật Minh, Trương Đình Lộc, Lê Xuân Sơn và Vi Quang Thiện mỗi bị cáo 10 tháng tù giam; Vũ Ngọc Phát và Hoàng Thụy Thúy Hằng mỗi bị cáo 8 tháng tù giam. Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Nam, Lê Văn Tuyên và Khiếu Hoàng Anh được tuyên phạt 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Bắc Ninh, cuối năm 2025, Bùi Bá Hiến, người trực tiếp quản lý, điều hành Công ty S24, đã chỉ đạo nhân viên và thuê cộng tác viên xây dựng, vận hành website “Buncha TV” để phát sóng trực tiếp các trận đấu thể thao, đặc biệt là bóng đá, tại Việt Nam khi chưa được các đơn vị nắm giữ bản quyền là FPT Telecom và VTVcab cho phép. Hoạt động này nhằm thu lợi từ tiền quảng cáo.

Để duy trì website lậu, các đối tượng tổ chức thành nhiều nhóm chuyên trách, đảm nhiệm các khâu vận hành, lập trình, phát triển nội dung và bình luận trực tiếp. Theo cáo trạng, 14 bị cáo trong đường dây đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng từ hoạt động phát sóng lậu các trận bóng đá và môn thể thao khác.

Trong đó, Nguyễn Thế Anh là trưởng nhóm lập trình từ tháng 12/2025, phụ trách xây dựng trang quản trị, cập nhật thông tin các trận đấu, vận hành website, sửa lỗi và thanh toán chi phí thuê tên miền. Bị cáo này thu lợi bất chính hơn 297 triệu đồng.

Các bị cáo Bùi Tiến Dũng, Mai Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Anh Đoàn, Trương Đình Lộc và Đinh Thọ Bình lần lượt thu lợi bất chính gần 150 triệu đồng, hơn 87 triệu đồng, hơn 100 triệu đồng, 170 triệu đồng và hơn 480 triệu đồng.

Đặng Thế Anh, trưởng nhóm nội dung từ tháng 5/2025, có nhiệm vụ tuyển chọn, quản lý cộng tác viên, phân công viết bài nhận định trận đấu, nhận định kèo bóng đá, đồng thời kiểm duyệt, chỉnh sửa bài viết nhằm thu hút người xem và tăng lượng truy cập website. Bị cáo thu lợi bất chính hơn 430 triệu đồng.

Các bình luận viên được phân công phát sóng, bình luận trực tiếp các trận đấu để tăng sức hút với người xem, đồng thời thông báo lỗi cho nhóm vận hành, lập trình xử lý.