Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ trên biên giới Việt Nam - Lào, thu giữ số lượng lớn tang vật

Ba đối tượng người Lào trong đường dây mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam bị các lực lượng phối hợp bắt giữ. Ảnh: Mạnh Hùng

Trước đó, ngày 13/9/2026, lực lượng đấu tranh chuyên án đã tiến hành kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1.120 thùng pháo các loại, gồm pháo loại 49 ống, 36 ống, 9 ống, 186 ống, pháo bi, pháo dây..., với tổng trọng lượng khoảng 30 tấn pháo hoa nổ, pháo nổ các loại.

Trong quá trình lực lượng chức năng kiểm tra, lợi dụng đêm tối, trời mưa lũ và địa hình phức tạp, các đối tượng đã bỏ trốn vào rừng. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng điều tra, truy xét và bắt giữ các đối tượng.

Đến ngày 19/10/2026, tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ tàng trữ trái phép pháo nổ trong Chuyên án QT926L. Các đối tượng gồm: A Mày, sinh năm 1962, biệt danh “Bố già đường biên”; Thạo A Lăm, sinh năm 1983; Thạo Đỏ, sinh năm 1981. Các đối tượng cùng trú tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet.

Các lực lượng tổ chức tiêu hủy tang vật gồm 30 tấn pháo hoa nổ, pháo nổ các loại. Ảnh: Mạnh Hùng

Sau khi thu giữ số lượng lớn pháo nổ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet đã phối hợp tiêu hủy toàn bộ tang vật.

Hiện, các lực lượng tiếp tục điều tra, xác minh, truy xét các đối tượng người Lào và Việt Nam có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.