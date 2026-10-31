Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55 kg ma túy

Trước tình hình tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới diễn biến phức tạp, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh để vận chuyển ma túy, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp công tác nhằm ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn Thủ đô.

Ngày 17/9/2026, từ nguồn tin về một nhóm đối tượng nghi vấn vận chuyển lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội tiến hành xác minh, xác định địa điểm giao nhận ma túy tại phường Xuân Phương, TP Hà Nội.

Ngày 19/9/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Trị, lực lượng Hải quan, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và Công an phường Xuân Phương tổ chức điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm.

Tại phường Xuân Phương, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Tuấn Cường (sinh năm - SN 1993, trú tại tỉnh Vĩnh Long) khi đang nhận kiện hàng chứa khoảng 25 kg ma túy tổng hợp dạng methamphetamine.

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cầm đầu, trong ngày 19/9/2026, tổ công tác tại Lào đã bắt giữ Phan Văn Triệu (SN 2001) và Nguyễn Thanh Tuấn Duy (SN 1992), cùng quê tỉnh Vĩnh Long, tại khách sạn Saysombom. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm khoảng 30 kg ma túy dạng đá.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý quốc tế, ngày 15/10/2026, tổ công tác đã áp giải, dẫn độ an toàn Phan Văn Triệu và Nguyễn Thanh Tuấn Duy từ Lào về Việt Nam phục vụ điều tra.

Vụ án tiếp tục được củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.