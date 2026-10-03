Triệt phá đường dây mua bán trẻ em trá hình tiếp viên karaoke

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng: Vũ, Phong và Phu.

Ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng: Đặng Quốc Vũ (1996, trú xã Núi Thành, Đà Nẵng), Huỳnh Thị Phong (1995, trú xã Tây Hồ, Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Phu (1987, trú tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi: “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Đây là kết quả của quá trình kiên trì theo dõi, xác minh, thu thập chứng cứ và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng trước những dấu hiệu bất thường xuất hiện tại nhiều cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn và khu vực lân cận.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng, phát hiện tại một số tụ điểm karaoke ở khu vực Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành thường xuyên có hoạt động tuyển dụng nữ nhân viên phục vụ khách hát.

Điều khiến lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm là việc các cơ sở này xuất hiện tình trạng trao đổi, chuyển giao nhân viên giữa các quán với nhau. Thoạt nhìn, đây có thể được xem là hoạt động điều chuyển lao động thông thường. Song qua phân tích tài liệu, lực lượng CSHS nhận thấy đằng sau đó là nhiều dấu hiệu bất minh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản và đặc biệt là mua bán người.

Trước thực trạng này, Phòng CSHS đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH- Công an TP Đà Nẵng cùng Công an các xã, phường tiến hành rà soát, quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở karaoke trên địa bàn. Từ quá trình xác minh, cơ quan Công an thấy nổi lên đối tượng Đặng Quốc Vũ với vai trò quản lý, điều hành nhiều nữ nhân viên phục vụ tại các quán karaoke ở khu vực xã Núi Thành.

Tài liệu điều tra cho thấy, Vũ thường tập hợp các thiếu nữ có hoàn cảnh khó khăn hoặc thiếu sự quản lý của gia đình để đưa vào làm nhân viên phục vụ tại các cơ sở karaoke. Đối với những trường hợp không nghe theo sự điều hành, không tiếp tục phục vụ khách hoặc phát sinh mâu thuẫn, Vũ không cho nghỉ việc mà chuyển giao cho các đối tượng khác cùng hoạt động quản lý nhân viên hoặc chủ cơ sở karaoke nhằm cấn trừ các khoản nợ phát sinh.

Nhận thấy hành vi của Vũ có dấu hiệu của tội phạm mua bán người, đồng thời có sự tham gia của nhiều đối tượng ở các địa phương khác nhau với phương thức hoạt động khép kín, tinh vi, Phòng CSHS đã báo cáo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, xác lập Chuyên án 0926B để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Sau thời gian dài thu thập chứng cứ, dựng lại toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, Ban chuyên án đã xác định được nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây. Các đối tượng thường lợi dụng vỏ bọc tuyển dụng lao động để tiếp cận các thiếu nữ, đặc biệt là trẻ vị thành niên. Sau khi đưa các em vào làm việc, chúng tìm cách kiểm soát sinh hoạt, tạo các khoản nợ hoặc chi phí phát sinh rồi sử dụng việc chuyển giao giữa các cơ sở như một hình thức mua bán trá hình nhằm thu lợi bất chính.

Đến ngày 24-9-2026, Phòng CSHS phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở thành lập 5 tổ công tác đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, tiến hành phá án. Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng có liên quan, đồng thời giải cứu thành công 8 bé gái dưới 16 tuổi. Trong số này có 3 em được xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người, 5 em còn lại bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia phục vụ tại các quán karaoke.

Quá trình điều tra bước đầu làm rõ nhiều giao dịch mang bản chất mua bán người diễn ra dưới hình thức chuyển giao nhân viên. Điển hình, ngày 10-9-2026, Vũ tiếp nhận cháu V.T.T (2011) để làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke ở khu vực xã Núi Thành. Chỉ 10 ngày sau, Vũ chuyển giao cháu bé T. cho Huỳnh Thị Phong, người quản lý quán karaoke Ken tại xã Tây Hồ. Để nhận cháu T. về làm việc, Phong đã thanh toán cho Vũ số tiền 4,7 triệu đồng.

Cơ quan điều tra còn xác định vào tháng 6-2026, Vũ đã bỏ ra 15 triệu đồng để tiếp nhận hai cháu gái sinh năm 2011 và 2013 từ đối tượng Nguyễn Văn Phu đưa về làm nhân viên phục vụ karaoke. Phu được xác định là người quản lý, chăn dắt nhân viên phục vụ tại nhiều cơ sở karaoke trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trong quá trình khám xét căn nhà do Vũ thuê tại xã Núi Thành làm nơi lưu trú cho nhân viên, lực lượng CSHS tiếp tục phát hiện 8 trường hợp bị lôi kéo, dụ dỗ làm nhân viên phục vụ quán karaoke. Trong đó có 5 cháu dưới 16 tuổi và 3 cháu từ 16 đến dưới 18 tuổi.

Hiện, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ trẻ em và giữ vững môi trường an toàn, lành mạnh trên địa bàn thành phố.