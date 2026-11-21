Đối tượng Lê Xuân Hưng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), lực lượng Hải quan, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Thái Lan về Ninh Bình tiêu thụ.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã thu giữ 20 kg cần sa được các đối tượng cất giấu tinh vi bên trong các xô bột giặt Thái Lan.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 20 kg cần sa được các đối tượng cất giấu tinh vi bên trong các xô bột giặt Thái Lan. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Lê Xuân Hưng (SN 1999, quê quán ở xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An; hiện đang thuê trọ tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình). Đối tượng này đã có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nguồn cung cấp cần sa từ Thái Lan về Ninh Bình là một đối tượng đang sinh sống tại Thái Lan.

Đối tượng Lê Xuân Hưng có nhiệm vụ nhận cần sa được vận chuyển từ Thái Lan về, cất giấu, chia nhỏ rồi giao cho khách mua theo chỉ đạo của đối tượng ở Thái Lan. Số tiền thu được sẽ được các đối tượng chia nhau.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.