Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn, trốn thuế gần 20.000 tỷ đồng

Chiều 23/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố tổng cộng 37 bị can trong đường dây "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế" quy mô đặc biệt lớn do Lê Văn Hiền cầm đầu.

Khởi tố 37 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn.

Qua đấu tranh chuyên án liên quan Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) xác định Lê Văn Hiền (SN 1984, cư trú tại phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.

Tháng 4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Đối tượng Lê Văn Hiền, cầm đầu đường dây.

Không dừng lại ở kết quả đấu tranh ban đầu, với quyết tâm đấu tranh đến cùng, làm rõ toàn bộ đường dây, Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng, pháp nhân và doanh nghiệp có liên quan.

Kết quả điều tra mở rộng xác định, từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã thành lập và mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty “ma” nhằm phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính.

Hiền tổ chức các đối tượng “chân rết” sử dụng số pháp nhân trên để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn GTGT cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước. Tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên hóa đơn là 18.328 tỷ đồng; thuế GTGT là 1.585 tỷ đồng; tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng, ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”. Đồng thời, khởi tố thêm 25 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với toàn bộ 25 bị can vừa bị khởi tố. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố tổng cộng 37 bị can liên quan đến vụ án.

Một số con dấu, giấy tờ cơ quan điều tra thu giữ.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục đẩy mạnh điều tra mở rộng vụ án; tập trung làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân: Tuyệt đối không tham gia mua, bán, sử dụng hóa đơn “khống”. Các tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ; không thực hiện việc mua, bán, sử dụng hóa đơn không gắn với hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.