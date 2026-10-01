Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Phạm Thị Minh Lý (ảnh trên) và Nguyễn Thị Như Ý.

Theo đó, quá trình điều tra mở rộng vụ án: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do Phạm Thị Minh Lý (Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn) thực hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh hoạt động tinh vi nhằm hợp thức hóa nguồn hóa đơn, chứng từ đầu vào và thực hiện hành vi trốn thuế với quy mô lớn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021 đến năm 2025, để hợp thức hóa các khoản hàng hóa, dịch vụ đầu vào không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, Phạm Thị Minh Lý và Nguyễn Thị Như Ý (1984, kế toán trưởng Cty TNHH Lý Tuấn) đã liên hệ với Nguyễn Tường Thi (1985, trú xã Núi Thành, Đà Nẵng) để mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống. Sau khi mua số hóa đơn bất hợp pháp, Lý và Ý đã hạch toán, kê khai và nộp báo cáo thuế nhằm gian lận, làm giảm số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Tường Thi trực tiếp thành lập và điều hành nhiều công ty, sau đó bán số lượng lớn hóa đơn GTGT cho Lý và Ý. Tổng giá trị ghi trên số hóa đơn này lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự; khởi tố bổ sung bị can đối với Phạm Thị Minh Lý và Nguyễn Thị Như Ý về hành vi: “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”. Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Tường Thi về hành vi: “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ án, cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh cần chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về tài chính, kế toán và thuế. Các hành vi mua bán hóa đơn trái phép, gian lận nhằm trục lợi cá nhân hoặc doanh nghiệp sẽ bị lực lượng Công an phát hiện, điều tra và xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 29-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Minh Lý để điều tra về hành vi: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trong quá trình điều hành hoạt động của Cty TNHH Lý Tuấn, bà Lý bị cáo buộc đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn. Khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Lý, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Công ty TNHH Lý Tuấn hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, vận tải. Doanh nghiệp này từng được biết đến có liên quan trong vụ tai nạn chìm tàu nghiêm trọng trên vùng biển Quảng Ngãi, khiến 9 người tử vong và mất tích. Vụ việc từng gây xôn xao dư luận địa phương và được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.