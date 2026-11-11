Triệt phá đường dây mại dâm tại các cơ sở massage, khởi tố 10 đối tượng liên quan

Những người liên quan được tập trung để phục vụ công tác xác minh, điều tra hoạt động mại dâm tại các cơ sở massage trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TTXVN

Ngày 10-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến đường dây hoạt động tại nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ massage trên địa bàn để điều tra, làm rõ về hành vi: “Chứa mại dâm”.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Tây Ninh, phát hiện nhiều cơ sở massage trên địa bàn có dấu hiệu tổ chức mại dâm trá hình nên tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh. Từ các tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động- Công an tỉnh Tây Ninh, đồng loạt kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, gồm: H.G.1 (tại phường Gia Lộc); H.G.2 (tại phường Gò Dầu); T.T.N. (tại xã Truông Mít); T.C. (tại phường An Tịnh); T.H.7 (tại xã An Ninh) và N.Y (tại phường Trảng Bàng).

Tại 6 cơ sở massage nói trên, lực lượng Công an phát hiện nhân viên quản lý tổ chức bán vé để nhân viên nữ bán dâm cho khách ngay trong các phòng massage, với giá 1,5 triệu đồng mỗi vé. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 6 nhân viên quản lý, gồm: Nguyễn Văn Chậm (44 tuổi, quê An Giang), Huỳnh Vĩnh Long (39 tuổi, quê xã An Lục Long, Tây Ninh), Đỗ Minh Hải (19 tuổi, quê TP Cần Thơ), Lê Tấn Nghĩa (29 tuổi, quê Vĩnh Long), Phan Hoàng Khan (23 tuổi, quê TP Cần Thơ) và Phạm Văn Sinh (25 tuổi, quê TP Hải Phòng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 3-2025, Phạm Văn Thủy (37 tuổi, trú phường Thới Hòa, TP Hồ Chí Minh) thuê mặt bằng mở cơ sở massage T.T.N. tại xã Truông Mít để kinh doanh. Sau đó, Thủy tiếp tục thuê địa điểm mở cơ sở H.G.1 tại phường Gia Lộc và giao Nguyễn Thị Ngọc Giào (27 tuổi, quê xã Tràm Chim, Đồng Tháp) đứng tên.

Đến tháng 7-2025, Thủy hùn vốn với Phạm Văn Tuấn (45 tuổi, quê xã Linh Quang, TP Hải Phòng) mở thêm cơ sở massage T.C. tại phường An Tịnh. Tại mỗi cơ sở, Thủy thuê người làm quản lý, bán vé massage kèm bán dâm cho khách. Thấy hoạt động này mang lại lợi nhuận cao nên Hoàng Văn Bốn (38 tuổi, quê xã Hà Đông, TP Hải Phòng), từng làm quản lý tại cơ sở H.G.1 của Thủy, thuê mặt bằng mở cơ sở massage N.Y để kinh doanh riêng và thuê Phạm Văn Sinh làm quản lý.

Để có đủ tiếp viên phục vụ khách, các chủ cơ sở thỏa thuận, giao những người quản lý liên lạc, điều chuyển tiếp viên giữa các cơ sở khi cần. Với mỗi vé bán dâm, chủ cơ sở sử dụng tiếp viên được hưởng 500.000 đồng.

Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, 10 người liên quan đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng: Nguyễn Văn Chậm, Huỳnh Vĩnh Long, Đỗ Minh Hải, Lê Tấn Nghĩa, Phan Hoàng Khan, Phạm Văn Sinh, Phạm Văn Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Giào, Phạm Văn Tuấn, Hoàng Văn Bốn về hành vi: “Chứa mại dâm”. Hiện, vụ án đang được Cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.