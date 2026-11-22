Trước đó, vào khoảng 2h ngày 21/11/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), lực lượng Hải quan và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Thái Lan về Ninh Bình tiêu thụ, thu giữ 20kg cần sa được ngụy trang tinh vi trong các xô bột giặt nhập ngoại.

Quá trình phá án, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Xuân Hưng (SN 1999, quê xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An), hiện thuê trọ tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình. Đáng chú ý, Hưng từng có một tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", chấp hành xong án phạt tù ngày 29/4/2024.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguồn cung cấp cần sa là một đối tượng đang sinh sống tại Thái Lan. Đối tượng này tổ chức đưa ma túy từ Thái Lan về Ninh Bình, sau đó giao cho Hưng tiếp nhận và cất giấu.

Hưng có nhiệm vụ chia nhỏ cần sa, đóng gói rồi mang đi giao cho khách mua theo chỉ đạo của đầu mối ở nước ngoài. Số tiền thu được từ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy được các đối tượng phân chia theo thỏa thuận.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.