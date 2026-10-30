Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55 kg ma túy

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, ngày 19/9/2026, tại phường Xuân Phương, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Tuấn Cường (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Vĩnh Long) khi đang nhận một kiện hàng chứa khoảng 25 kg ma túy tổng hợp dạng Methamphetamine.

Phạm Tuấn Cường cùng tang vật. Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng tại Lào bắt giữ Phan Văn Triệu (sinh năm 2001) và Nguyễn Thanh Tuấn Duy (sinh năm 1992). Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ thêm khoảng 30 kg ma túy dạng đá.

Ngày 15/10/2026, hai đối tượng Triệu và Duy được dẫn độ về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra.

Hai đối tượng Triệu và Duy. Ảnh: CACC

Tổng số tang vật thu giữ trong vụ án là hơn 55 kg ma túy tổng hợp. Đây là kết quả phối hợp giữa lực lượng Công an Việt Nam và các đơn vị chức năng của Lào trong đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng và những tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.