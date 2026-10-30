Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55 kg ma túy

Cụ thể, theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, ngày 19/9/2026, tại phường Xuân Phương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang Phạm Tuấn Cường (SN 1993, trú tại tỉnh Vĩnh Long) khi đối tượng đang nhận kiện hàng chứa khoảng 25 kg ma túy tổng hợp dạng Methamphetamine.

Một trong các đối tượng cùng tang vật là lượng lớn ma túy.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị tại Lào bắt giữ Phan Văn Triệu (SN 2001) và Nguyễn Thanh Tuấn Duy (SN 1992), thu giữ thêm khoảng 30 kg ma túy dạng đá.

Ngày 15/10/2026, hai đối tượng được dẫn độ về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra. Với sự phối hợp giữa lực lượng chức năng hai nước, chuyên án đã góp phần ngăn chặn một lượng lớn ma túy xâm nhập vào Việt Nam.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật