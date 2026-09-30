Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, ông trùm và đàn em lĩnh án tử hình

Cuối tháng 9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Cường (SN 1981, trú tại xã Quỳ Hợp, Nghệ An), tức Cường “liều”, cùng 8 đồng phạm về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Cường “liều” bị truy tố về cả hai tội danh. Các bị cáo Trịnh Quốc Đạt (SN 1986), Nguyễn Đình Trọng (SN 1995, cùng trú tại Quỳ Hợp), Nguyễn Văn Cường (SN 1996, trú tại Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1964, trú tại Lạng Sơn) cùng bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại toà

Các bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (SN 1977, trú tại Thanh Hóa), Nguyễn Văn Trung (SN 1969, trú tại Hà Tĩnh), Sầm Đức Tài (SN 2002) và Cao Thị Minh (SN 1975, trú tại Nghệ An) bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cáo trạng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 6.2023 đến tháng 12.2024, Cường “liều” móc nối với các đối tượng người Lào và một số đồng phạm để hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Tổng cộng, Cường cùng đồng phạm thực hiện 6 vụ mua bán trái phép chất ma túy với tổng khối lượng hơn 38kg, đồng thời tổ chức vận chuyển gần 49kg ma túy.

Trước đó, Cường từng sang Lào làm nghề buôn gỗ. Trong thời gian này, Cường quen biết, móc nối với các đối tượng người Lào và sau đó chuyển sang mua ma túy đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 23.6.2023, Cường mua hơn 5kg ma túy từ một đối tượng người Lào rồi thuê người vận chuyển về Việt Nam. Khi đường dây bị phát hiện, Cường bỏ trốn vào TP.HCM.

Dù không trực tiếp xuất hiện trong các giao dịch sau đó, Cường vẫn giữ vai trò cầm đầu, điều hành đường dây từ xa và chỉ đạo Trịnh Quốc Đạt cùng các đồng phạm thực hiện việc mua bán, vận chuyển ma túy.

Bị cáo Nguyễn Văn Cường, tức Cường “liều” lĩnh án tại toà

Ngày 5.7.2024, theo chỉ đạo của Cường, Đạt cùng các đồng phạm mua 20 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 6,7kg; 5 gói ma túy dạng đá, tổng khối lượng gần 5kg và 30 gói hồng phiến, tổng khối lượng hơn 600g.

Trong quá trình Sầm Đức Tài vận chuyển số ma túy trên, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Không dừng lại sau lần bị phát hiện, Cường tiếp tục chỉ đạo đồng phạm thực hiện thêm 4 vụ mua bán ma túy. Đến tháng 12.2024, Cường mua 5kg ma túy đá và 8 bánh heroin từ một đối tượng người Lào rồi giao Cao Thị Minh vận chuyển. Minh sau đó bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến chính sách quản lý của Nhà nước đối với các chất ma túy.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Cường (Cường “liều”) tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy và tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, Cường “liều” phải chấp hành hình phạt tử hình.

Trịnh Quốc Đạt bị tuyên phạt tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Trung, Sầm Đức Tài và Cao Thị Minh cùng lĩnh án chung thân.

Nguyễn Văn Cường (Cường “tếu”) và Nguyễn Văn Hùng cùng nhận mức án 20 năm tù; Nguyễn Đình Trọng bị tuyên phạt 16 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.