Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 104 đối tượng

Tang vật của vụ án. Ảnh: CA TPĐN

Ngày 8-11, Công an TP Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, bắt giữ và triệu tập 104 đối tượng.

Lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn ma túy, 1 khẩu súng cùng nhiều tang vật. Bước đầu xác định đường dây này đã giao dịch khoảng 107kg ma túy tổng hợp với số tiền khoảng 14 tỷ đồng.

Tang vật vụ án. Ảnh: CA TPĐN

Cụ thể, qua gần 2 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Đồng Nai xác định 2 nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, do Nguyễn Đình Tin (SN 1987, trú xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai) và Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1973, quê tỉnh Nghệ An, hiện ở phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai) cầm đầu.

Mở rộng điều tra, công an xác định nguồn ma túy do Hoàng Trần Hiệp (SN 1991, trú xã Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk), còn gọi là Hiệp nhóc, Hiệp đen, cung cấp.

Hiệp là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk. Theo công an, Hiệp thường mang theo súng quân dụng và sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt.

Các đối tượng Hiệp - Tâm - Tin (từ phải qua). Ảnh: CA TPĐN

Lúc 6 giờ 30 phút ngày 27-10, tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai, lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ Hiệp khi đối tượng chuẩn bị lên một ô tô gắn biển số giả 17A-077.xx.

Qua khám xét, công an thu giữ 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8kg ketamine, 1.800 viên hồng phiến, 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 40 điện thoại di động cùng 450 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Sau khi bắt giữ Hiệp, các tổ công tác đồng loạt triệu tập, bắt giữ tổng cộng 104 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Công an TP Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị liên quan tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.