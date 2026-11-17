Ngày 17/11, nguồn tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an một số địa phương như: Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP Hà Nội triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ 169,5kg ma túy các loại.

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Sơn La phát hiện một số đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh Sơn La.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong 2 ngày 11 và 12/11, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với công an một số tỉnh, thành phố tổ chức bắt giữ các đối tượng liên quan.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án tại cơ quan Công an (Ảnh Công an Sơn La).

Tại tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Đăng Chiến (SN 1991, trú tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên), thu giữ 3 kg ma túy tổng hợp.

Đồng thời, khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của đối tượng Chiến, lực lượng Công an thu giữ thêm 166,5 kg ma túy gồm ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên.

Còn tại xã Hòa Lạc (TP Hà Nội), lực lượng chức năng bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan gồm Giàng A Giang (SN 1998) và Giàng A Chái (SN 2000), cùng trú tại bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Sơn La mở rộng điều tra, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.