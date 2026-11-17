Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phát hiện một số đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào địa bàn tỉnh.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11 và 12/11, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Công an TP Hà Nội tổ chức bắt giữ các đối tượng liên quan.

Tại tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Đăng Chiến (SN 1991, trú tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên), thu giữ 3 kg ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện của Chiến, lực lượng Công an thu giữ thêm 166,5 kg ma túy gồm ma túy đá, heroin, hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng viên.

Lực lượng chức năng cân số ma túy thu giữ.

Ngay sau đó, tại xã Hòa Lạc, TP Hà Nội, lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng liên quan gồm Giàng A Giang (SN 1998) và Giàng A Chái (SN 2000), cùng trú tại bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Hiện, Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.