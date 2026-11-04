Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam, bắt 136 đối tượng

Ngày 4/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây lợi dụng không gian mạng để mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia qua tỉnh Hưng Yên về địa bàn TP Hà Nội.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 136 đối tượng; làm rõ 11 nhóm đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 39kg ma túy các loại. Đây là chuyên án có số đối tượng lớn nhất từ trước tới nay tại TP Hà Nội.

Các đối tượng trong vụ án.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, khoảng cuối tháng 9/2025, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội có thông tin về đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia qua tỉnh Hưng Yên về địa bàn TP Hà Nội tiêu thụ.

Qua xác minh, các trinh sát xác định nguồn ma túy được cung cấp từ Campuchia về Việt Nam cho đối tượng Nguyễn Công Sơn (SN 1998, HKTT và chỗ ở xóm 7, thôn Ngọc Nha Thượng, Khoái Châu, Hưng Yên). Sau đó, tiếp tục cung cấp cho các đối tượng trung gian tại Hưng Yên để đưa vào địa bàn TP Hà Nội tiêu thụ.

Mở rộng xác minh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác định đầu mối tiêu thụ ma túy của Sơn tại Hà Nội gồm Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1990, chỗ ở số 30 ngõ 12 Nghĩa Dũng) và Nguyễn Việt Dũng (SN 1995, chỗ ở Số 21, ngõ 43 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, Hà Nội)- (Ngọc Anh và Dũng có quan hệ tình cảm và cùng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với nhau). Đồng thời, xác định được thông tin về các đầu mối cấp tiêu thụ ma túy của Nguyễn Thị Ngọc Anh và Nguyễn Việt Dũng tại địa bàn Hà Nội.

Nguyễn Công Sơn cùng tang vật vụ án.

Xác định tính chất phức tạp của vụ án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố xác lập chuyên án; huy động lực lượng của các phòng nghiệp vụ, Công an phường Hồng Hà, Bạch Mai tham gia đấu tranh chuyên án.

Thực hiện kế hoạch điều tra, bắt giữ, từ ngày 17/9 đến 30/10, các tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Công an các phường Hồng Hà, Bạch Mai đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố đã đồng loạt bắt giữ các nhóm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn TP Hà Nội. Ngay sau khi bắt giữ, các thành viên của ban chuyên án đã chỉ đạo các tổ công tác tập trung đấu tranh, mở rộng vụ án.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan Công an.

Nói về những khó khăn trong quá trình phá án, một thành viên của ban chuyên án cho biết: "Quá trình điều tra, bắt giữ các đối tượng, chúng tôi đã xác định nguồn ma túy cung cấp từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Tuy nhiên, các đối tượng chỉ sử dụng tài khoản liên lạc qua mạng xã hội; các mắt xích trong đường dây lại có quan hệ gia đình, hoặc quan hệ bạn bè gần; nơi ở, hoạt động khép kín nhằm hạn chế việc phát hiện, tố giác của quần chúng nhân dân cũng như công tác xác minh, bắt giữ của các lực lượng chức năng. Vì thế, để bóc gỡ trọn vẹn đường dây, tổ công tác phải huy động tối đa lực lượng và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy xét đến cùng các đối tượng trong đường dây."

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày theo dõi, các cán bộ điều tra đã làm rõ đối với 2 đầu cấp ma túy từ Hưng Yên vào địa bàn TP Hà Nội; đồng thời tổ chức lực lượng bắt giữ Nguyễn Công Sơn. Quá trình bắt giữ đã làm rõ nguồn ma túy từ Campuchia, thu giữ của Sơn 27,8 kg ma túy tổng hợp các loại. Mở rộng điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ em gái Sơn là Nguyễn Thị Bích Thùy (SN 2006) về hành vi “Rửa tiền”.

Cụ thể, Thủy đã dùng tiền của Sơn có được từ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy để mua bán vàng, nhà đất nhằm chuyển hóa lợi nhuận từ vi phạm pháp luật thành tài sản khác.

Đối với các nhóm tiêu thụ ma túy trên địa bàn, ban chuyên án đã mở rộng bắt giữ từ đầu cấp ma túy Nguyễn Thị Ngọc Anh và Nguyễn Việt Dũng đến các đầu tiêu thụ ma túy của đối tượng.

Đáng lưu ý, trong đó đã bắt giữ được nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Tùng còn gọi Tùng “Kết” (SN 1983, HKTT 14 A22, khu TT Trung tâm văn hóa Hà Đông, phường Hà Đông, Hà Nội). Tùng là đối tượng không có chỗ ở cố định, chỉ sinh sống tại các nhà nghỉ, khách sạn và hoạt động mua bán trái phép chất ma túy “cộm cán” tại phường Hà Đông và các xã, phường lân cận.

Kết quả đến nay, Cơ quan CSĐT đã triệu tập 175 đối tượng có liên quan, bắt giữ, xử lý 136 đối tượng. Trong đó, xử lý hình sự 97 đối tượng với 5 nhóm hành vi gồm: Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy và rửa tiền; đưa đi cai nghiện ma túy 97 đối tượng. Đã đấu tranh mở rộng, làm rõ 11 đầu mua bán trái phép chất ma túy trong đường dây này.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thu giữ hơn 39 kg ma túy các loại, 1 khẩu súng, 10 viên đạn cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan.