Triệt phá đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam

Hơn 55 kg ma túy các loại bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Các đối tượng buôn bán “cái chết trắng” liên tục thay đổi phương thức, tinh vi lồng ghép ma túy vào hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, hòng qua mặt lực lượng chức năng. Trước thực trạng đó, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, siết chặt địa bàn, quyết tâm không để Thủ đô trở thành điểm trung chuyển hay tiêu thụ ma túy.

Sau thời gian nắm tình hình, ngày 19/9, lực lượng phối hợp gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Trị, Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực 9) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay cùng Công an phường Xuân Phương triệt phá thành công chuyên án. Tại Cửa khẩu quốc tế La Lay, tổ công tác bắt quả tang Phạm Tuấn Cường (sinh năm 1993, trú tại ấp Long Hưng, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) cùng tang vật. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 25 kg ma túy tổng hợp dạng Methamphetamine.

Mở rộng điều tra truy xét, cùng ngày 19/9, một tổ công tác phối hợp với lực lượng của Bộ Công an đang làm nhiệm vụ tại Lào đã kiểm tra bất ngờ khách sạn Saysombom tại Lào bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan gồm: Phan Văn Triệu (sinh năm 2001) và Nguyễn Thanh Tuấn Duy (sinh năm 1992), cùng quê Vĩnh Long. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, cơ quan Công an thu giữ thêm khoảng 30 kg ma túy dạng đá. Sau quá trình hoàn thiện các thủ tục theo quy định, ngày 15/10, tổ công tác đã áp giải, dẫn độ an toàn Phan Văn Triệu và Nguyễn Thanh Tuấn Duy từ Lào về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.