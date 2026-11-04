Triệt phá đường dây ma túy lớn từ Campuchia chuyển hàng qua Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ

Trước đó, cuối tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, có nguồn hàng từ Campuchia, vận chuyển qua tỉnh Hưng Yên rồi đưa về Hà Nội tiêu thụ.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Công Sơn (SN 1998, trú tại tỉnh Hưng Yên) là một trong những đầu mối tiếp nhận ma túy từ Campuchia.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1990) và Nguyễn Việt Dũng (SN 1995, cùng trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) là những đầu mối tiêu thụ ma túy với số lượng lớn, đồng thời thiết lập mạng lưới các đối tượng bán lẻ trên địa bàn thành phố.

Đối tượng Sơn. Ảnh CAHN

Từ ngày 17/9 đến 30/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an các phường Hồng Hà, Bạch Mai cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức bắt giữ các đối tượng liên quan.

Trong quá trình đấu tranh, Nguyễn Công Sơn bị bắt giữ cùng 27,8kg ma túy tổng hợp các loại. Cơ quan công an cũng làm rõ Nguyễn Thị Bích Thùy (SN 2006, em gái Sơn) có hành vi giúp sức rửa tiền. Thùy sử dụng tiền có nguồn gốc từ hoạt động mua bán ma túy để giao dịch vàng, bất động sản, nhằm chuyển hóa lợi nhuận bất hợp pháp thành các tài sản khác.

Một nhánh khác của đường dây do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, thường gọi Tùng “Kết”) cầm đầu cũng bị lực lượng công an triệt phá. Theo cơ quan chức năng, đây là đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy phức tạp tại địa bàn phường Hà Đông và các khu vực lân cận.

Đến nay, tổng số tang vật thu giữ trong vụ án gồm hơn 39kg ma túy các loại, 1 khẩu súng, 10 viên đạn cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Các đối tượng liên quan vụ án. Ảnh CAHN

Trong số 137 đối tượng bị xử lý, cơ quan điều tra đã khởi tố, xử lý hình sự 98 đối tượng về 5 tội danh, gồm: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Sử dụng trái phép chất ma túy và Rửa tiền. 39 đối tượng còn lại được đưa đi cai nghiện ma túy theo quy định.