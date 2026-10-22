Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ hơn 176 kg cần sa

Các đối tượng và tang vật thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Chuyên án được mở rộng điều tra sau khi lực lượng Công an kiểm tra quán bar Aplus Sài Gòn (số 492 Võ Văn Kiệt) vào rạng sáng 7/10 phát hiện 6 trường hợp dương tính với ma túy. Qua truy xét nguồn cung, lực lượng chức năng phát hiện đường dây mua bán cần sa hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Tây Nam Bộ.

Các đối tượng và tang vật thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng tổ chức vận chuyển, tập kết, cất giấu và phân phối ma túy tại Đồng Tháp, Vĩnh Long trước khi đưa về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Các đối tượng sử dụng tài khoản ẩn danh, hội nhóm kín trên không gian mạng để giao dịch; ngụy trang ma túy trong các kiện hàng, lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển qua nhiều địa bàn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp khai thác dữ liệu điện tử, từng bước làm rõ các mắt xích trong đường dây. Đến ngày 19/10, lực lượng Công an đã bắt giữ 151 đối tượng. Trong đó, 81 đối tượng đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự; 70 đối tượng bị xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ. Tang vật thu giữ gồm 176,2 kg cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Công an TP. Hồ Chí Minh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối cung cấp ma túy, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án. Kết quả này góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030 theo nghị quyết của Thành ủy.