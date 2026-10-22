Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Tham dự buổi khen thưởng có ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Về phía Công an Thành phố có Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố; Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an thành phố, cùng đại diện các đơn vị, địa phương có tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Các đại biểu tham dự buổi khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra về tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy, tập trung truy nguyên nguồn cung cấp ma túy.

Qua rà soát, lực lượng Công an phát hiện một số đối tượng sử dụng ma túy tại địa điểm khác rồi di chuyển đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ để tụ tập, vui chơi, giải trí, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Kiểm sát viên và Điều tra viên lấy lời khai của đối tượng.

Rạng sáng 7/10/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán bar Aplus Sài Gòn, tại số 492 Võ Văn Kiệt, phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất ma túy. Từ quá trình xác minh, điều tra, lực lượng Công an tiếp tục đấu tranh, truy xét các đối tượng và làm rõ đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh.

Theo kết quả điều tra tính đến ngày 19/10/2026, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ 151 đối tượng. Trong đó, 81 đối tượng đã đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự; 70 đối tượng bị xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ.

Đối tượng Trần Công Thái cùng tang vật.

Tang vật thu giữ gồm 176,2 kg ma túy cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối cung cấp, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Kết quả đấu tranh thể hiện hiệu quả của việc kết hợp quản lý địa bàn, kiểm tra hành chính với các biện pháp điều tra chuyên sâu. Qua đó, lực lượng Công an không chỉ xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy mà còn tập trung truy nguyên nguồn cung, triệt phá các đường dây cung cấp, vận chuyển, phân phối ma túy.

Đối tượng Lê Tuấn cùng tang vật.

Thời gian tới, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết số 02 của Thành ủy về xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030; tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý vi phạm từ sớm, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Qua đó, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân.