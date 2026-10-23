Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt 151 đối tượng và thu hơn 176 kg cần sa

Cơ quan Công an bắt giữ 151 đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh do Trần Huy Long cầm đầu.

Trước đó, qua công tác rà soát, theo dõi, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện phương thức hoạt động của một số đối tượng là sử dụng trái phép chất ma túy tại địa điểm khác, sau đó di chuyển đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ để tụ tập, vui chơi, giải trí, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Rạng sáng 7-10, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh) và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán bar Aplus Sài Gòn phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Không dừng lại ở việc xử lý các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, với quyết tâm truy xét tận gốc nguồn cung, lực lượng Công an đã khẩn trương mở rộng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử, qua đó phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy cần sa do Trần Huy Long cầm đầu, hoạt động có tổ chức, liên quan nhiều đối tượng tại TPHCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, tập trung lực lượng đấu tranh mở rộng, quyết tâm triệt phá toàn bộ đường dây. Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp khai thác dữ liệu điện tử, từng bước làm rõ các mắt xích trong đường dây.

Hai đối tượng trong đường dây ma túy bị bắt giữ cùng tang vật.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng tổ chức vận chuyển, tập kết, cất giấu và phân phối ma túy tại Đồng Tháp, Vĩnh Long trước khi đưa về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng những ứng dụng liên lạc có tính bảo mật cao, tài khoản ẩn danh, hội nhóm kín trên không gian mạng để giao dịch; đồng thời ngụy trang ma túy trong các kiện hàng, lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển qua nhiều địa bàn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Trước phương thức, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp khai thác dữ liệu điện tử, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác chỉ huy, điều phối lực lượng, nhanh chóng bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây.

Đến ngày 19-10, lực lượng Công an đã bắt giữ 151 đối tượng. Trong đó, 81 đối tượng đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự; 70 đối tượng bị xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ. Tang vật thu giữ gồm 176,2 kg cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối cung cấp ma túy, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 20-10, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án. Kết quả này góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.