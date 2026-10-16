Triệt phá đường dây ma túy liên quan đến giang hồ mạng 'Sơn Thụy Khuê'

Theo thông tin từ Công an phường Cửa Nam, Nguyễn Quốc Hưng (SN 1972), còn được biết đến với biệt danh “Sơn Thụy Khuê”, là người có tài khoản TikTok @sonthuykhue với khoảng 16.000 người theo dõi.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hưng tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Trước đó, chiều 30/9/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố Tràng Tiền, tổ công tác Công an phường Cửa Nam phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từ vụ việc trên, Công an phường Cửa Nam đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, truy xét, mở rộng điều tra nhằm làm rõ nguồn cung cấp ma túy và những đối tượng liên quan.

Sau quá trình tập trung đấu tranh, lực lượng chức năng đã xác định được nguồn cung cấp ma túy, đồng thời đột kích một địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nằm trong khu dân cư. Tại địa điểm này, cơ quan Công an thu giữ gần 25g ma túy đá cùng các tang vật liên quan.

Nguyễn Quốc Hưng cùng các đối tượng bị phát hiện tại một điểm tổ chức sử dụng ma túy. Ảnh: CAHN

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định tổng cộng 22 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 25g ma túy đá cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, trong số những người liên quan có nhiều đối tượng từng có tiền án nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng và xử lý theo quy định pháp luật.