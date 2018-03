Triệt phá đường dây ma túy 'khủng', thu giữ 135 bánh heroin, 500.000 viên ma túy

Cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên vừa bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 135 bánh heroin, 500.000 viên ma túy tổng hợp.

Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 27/3, tại khu vực phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy- Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Điện Biên triệt phá thành công chuyên án 318N, bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 135 bánh heroin, 500.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô, 1 xe máy và nhiều vật chứng có liên quan khác. Đây là chuyên án ma túy lớn, số lượng ma túy tổng hợp bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.

Đặc biệt, phát hiện bị lực lượng Công an truy đuổi, các đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt lực lượng chức năng và điều khiển xe ô tô bỏ chạy. Tuy nhiên với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, các đơn vị Công an đã chặn đứng xe, khống chế các đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt cũng như tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực.

Thông tin ban đầu tại cơ quan điều tra, trong số 3 đối tượng bị bắt có 2 đối tượng hộ khẩu thường trú tại tỉnh Điện Biên, 1 đối tượng là người nước ngoài. Danh tính các đối tượng đang được cơ quan điều tra giữ bí mật để tiếp tục tiến hành mở rộng điều tra chuyên án.

Ngay sau khi nhận được thông tin về chiến công đặc biệt xuất sắc trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã kịp thời động viên tinh thần quả cảm, sự mưu trí và thưởng "nóng" cho các đơn vị tham gia phá án.

Song Xuân - Trường Long (TTXVN)