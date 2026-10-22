Triệt phá đường dây ma túy 'khủng' liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố về tăng cường đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy, tập trung phát hiện, xử lý vi phạm và truy nguyên nguồn cung cấp ma túy.

Đối tượng Lê Tuấn và tang vật.

Qua rà soát, theo dõi, lực lượng Công an phát hiện phương thức hoạt động của một số đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại các địa điểm khác, sau đó di chuyển đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ để tụ tập, vui chơi, giải trí, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Rạng sáng ngày 7/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán bar Aplus Sài Gòn (số 492 Võ Văn Kiệt), phát hiện 6 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Đối tượng Trần Công Thái và tang vật.

Với quyết tâm truy xét tận gốc nguồn cung, lực lượng Công an đã khẩn trương mở rộng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử, qua đó phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy cần sa do Trần Huy Long cầm đầu, hoạt động có tổ chức, liên quan nhiều đối tượng tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án, tập trung lực lượng đấu tranh mở rộng, quyết tâm triệt phá toàn bộ đường dây.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát huy vai trò chủ công, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tổ chức nhiều mũi truy xét, từng bước làm rõ các đầu mối vận chuyển, tập kết, cất giấu và phân phối ma túy tại Đồng Tháp, Vĩnh Long trước khi đưa về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây liên quan ma tuý.

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng những ứng dụng liên lạc có tính bảo mật cao tài khoản ẩn danh, hội nhóm kín trên không gian mạng để giao dịch; đồng thời ngụy trang ma túy trong các kiện hàng, lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển qua nhiều địa bàn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tang vật ma túy thu giữ số lượng lớn.

Trước phương thức, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp khai thác dữ liệu điện tử, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác chỉ huy, điều phối lực lượng, nhanh chóng bóc gỡ từng mắt xích trong đường dây.

Đặc biệt, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã chủ động phối hợp Phòng 1 - Viện KSND thành phố, phân công Kiểm sát viên trực tiếp phối hợp điều tra viên đánh giá, củng cố tài liệu, chứng cứ, xác định hành vi, vai trò của từng đối tượng, bảo đảm công tác điều tra, xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng lấy lời khai một đối tượng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối cung cấp, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chiều 20/10, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá chuyên án ma tuý trên.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ khen thưởng.

Quang cảnh buổi lễ với sự tham dự của đông đảo các đại biểu sở, ngành.

Đây là chiến công nổi bật, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an TP Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết số 02 của Thành ủy về xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh và Ban Giám đốc Công an thành phố trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá chuyên án.

Tham dự buổi khen thưởng có đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện Viện KSND Tối cao, Viện KSND thành phố. Về phía Công an thành phố có Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an thành phố; Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương có tập thể, cá nhân được khen thưởng.