Triệt phá đường dây ma túy 'khủng' do đối tượng trốn nã cầm đầu

Từ trái qua, các đối tượng Hoàng Trần Hiệp, Nguyễn Ngọc Tâm và Nguyễn Đình Tin.

Đáng nói, đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia do một đối tượng trốn nã cầm đầu. Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 8-2026 đến khi bị bắt đã giao dịch số lượng 107kg ma tuý tổng hợp các loại, 10 bánh Heroin, 1.800 viên ma túy hồng phiến, tổng số tiền giao dịch mua bán ma tuý khoảng 14 tỷ đồng.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Đồng Nai đã chủ động rà soát, phát hiện 2 nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn TP Đồng Nai do Nguyễn Đình Tin (1987, trú xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai) và Nguyễn Ngọc Tâm (1973, hiện ở phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai) tổ chức.

Qua quá trinh xác minh, cơ quan Công an xác định Tin và Tâm mua ma túy của đối tượng Hoàng Trần Hiệp (1991, trú xã Ea HLeo, Đắk Lắk). Hiệp là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hiệp luôn mang theo súng quân dụng trong người, sẵn sàng nổ súng chống trả nếu bị truy bắt.

Số ma túy và các tang vật liên quan khác bị thu giữ.

Sau gần 2 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lần theo đường dây tội phạm ma túy nói trên, lúc 6 giờ 30 ngày 27-10-2026, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Hoàng Trần Hiệp khi đối tượng chuẩn bị lên xe ô-tô tại phường Bình Phước (TP Đồng Nai). Sau khi bắt giữ Hiệp, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai bắt giữ 6 nhóm đối tượng, triệu tập, bắt giữ tổng cộng 104 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp tục khám xét các địa điểm liên quan, thu giữ 18kg ma túy “đá”, 5 bánh ma túy heroin, 1,8kg ma túy Ketamin, 1.800 viên ma túy hồng phiến; 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 3 xe ô-tô, 5 xe mô-tô, 40 ĐTDĐ; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 450 triệu đồng.

Bước đầu Hoàng Trần Hiệp và đồng phạm khai nhận từ tháng 8-2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ các đối tượng đã giao dịch số lượng 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh ma túy heroin, 1.800 viên ma túy hồng phiến, tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy khoảng 14 tỷ đồng.

Hiện, Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát ĐTTP ma túy và các đơn vị, địa phương có liên quan đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.