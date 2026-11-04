Triệt phá đường dây ma túy, bắt giữ 137 đối tượng

Tối 3/11, giới chức Pháp cho biết đã phát hiện một cuộc tấn công mạng vào nhiều cơ sở lưu trữ máu tại Pháp nhằm tìm cách đẩy nhiệt độ bảo quản lên mức cực cao. Tuy nhiên, hành vi xâm nhập đã bị ngăn chặn kịp thời trước khi gây ra bất kỳ thiệt hại nào đối với các chế phẩm máu và mẫu xét nghiệm được lưu trữ.