Triệt phá đường dây ma túy, bắt giữ 137 đối tượng
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia qua Hưng Yên về Hà Nội tiêu thụ. Đáng chú ý, cơ quan công an đã bắt giữ, xử lý 137 đối tượng, thu giữ hơn 39kg ma túy các loại. Đây là chuyên án có số đối tượng bị bắt giữ lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/triet-pha-duong-day-ma-tuy-bat-giu-137-doi-tuong-246261104163355928.htm