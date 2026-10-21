Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, khởi tố 84 đối tượng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 84 đối tượng phạm “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”. Trong đó, Zhao Xuefeng (còn gọi là Đông) được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động của tổ chức tội phạm này.

Các đối tượng bị bắt giữ

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhóm người nước ngoài mang nhiều quốc tịch khác nhau, thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa, tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa để lưu trú. Nhóm người này có biểu hiện tổ chức sinh hoạt khép kín, bố trí người bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, hạn chế người lạ tiếp cận, nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng an ninh tiến hành đồng bộ các biện pháp xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm, chủ động xây dựng phương án đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định rõ nhóm đối tượng và phương thức thủ đoạn hoạt động. Phần lớn các đối tượng này từng có thời gian sinh sống tại Lào, Campuchia, trong đó có nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, mang theo số lượng lớn máy tính, thiết bị viễn thông dưới hình thức thiết bị đã qua sử dụng.

Bước đầu Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đối tượng cầm đầu là Zhao Xuefeng, sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc. Bên cạnh nhóm trực tiếp thực hiện các kịch bản lừa đảo, những đối tượng khác đảm nhiệm việc quản lý thiết bị, nhân sự, tài chính, hậu cần và phiên dịch.

Điểm đáng chú ý là các đối tượng không hoạt động riêng lẻ mà phân chia công việc theo từng bộ phận, phân thành 6 phòng tập trung vào những địa bàn hướng tới lừa đảo và hình thức lừa đảo khác nhau, từ dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền điện tử đến cá cược thể thao, giả mạo tuyển dụng và giao việc trực tuyến. Nhóm khách hàng mục tiêu được lựa chọn theo từng quốc gia, trong đó có Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu xác định, các phòng sử dụng các thủ đoạn khác nhau để tiếp cận nạn nhân. Dù hình thức có thể hiện khác nhau nhưng các đối tượng đều tìm cách tạo dựng lòng tin trước khi dẫn dụ người bị hại chuyển tiền.

Cụ thể: Dụ dỗ đầu tư ngoại hối: Các đối tượng nhắm đến phụ nữ Đài Loan (Trung Quốc) trên 40 tuổi. Chúng sử dụng dữ liệu khách hàng, kết bạn và nhắn tin qua các ứng dụng liên lạc, sau đó mời gọi đầu tư ngoại hối trên nền tảng MGX. Cơ quan điều tra bước đầu xác định 28 đối tượng quốc tịch Trung Quốc liên quan đến hoạt động này.

Giả danh nhân viên đầu tư, lừa mua cổ phiếu: Các đối tượng tìm kiếm khách hàng người Hàn Quốc, tự giới thiệu là nhân viên Công ty Nexuswh Investment, tư vấn và mời gọi đầu tư cổ phiếu. Sau khi khách hàng tin tưởng, chúng hướng dẫn tải ứng dụng, nạp tiền và giao dịch. Khi nạn nhân muốn rút tiền hoặc không còn khả năng đầu tư thêm, các đối tượng chặn liên lạc.

Tiếp cận phụ nữ Nhật Bản, dụ đầu tư tiền điện tử: Các đối tượng tìm kiếm, kết bạn với phụ nữ Nhật Bản trên mạng xã hội, trò chuyện để tạo quan hệ rồi dẫn dụ tham gia đầu tư tiền điện tử trên nền tảng được giới thiệu. Hoạt động này do một đối tượng người Trung Quốc thường được gọi là “Đại Lục” điều hành.

Lôi kéo cá cược thể thao trực tuyến: Các đối tượng livestream các giải thể thao trên mạng xã hội, đồng thời tìm kiếm người chơi và mời tham gia cá cược trên những trang web được chuẩn bị sẵn.

Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án, tập trung lực lượng để đấu tranh, làm rõ toàn bộ tổ chức tội phạm.

Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt giữ 118 đối tượng, trong đó có 113 đối tượng người nước ngoài (gồm 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar) và 5 đối tượng là người Việt Nam. Trong số các đối tượng người nước ngoài có 18 trường hợp nhập cảnh trái phép và 1 đối tượng đang bị truy nã ở nước ngoài. Lực lượng Công an đồng thời thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.