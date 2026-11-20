Trước đó, qua công tác quản lý người nước ngoài và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội phát hiện một nhóm gồm 7 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia nhằm chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại địa bàn phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Qua công tác xác minh, các trinh sát bước đầu xác định nhóm đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, có sự phân công và phối hợp trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, cụ thể: Nhóm 1 tiếp cận, tạo dựng lòng tin với bị hại. Theo đó, các đối tượng trong nhóm sử dụng ứng dụng nhắn tin trực tuyến như Snapchat để chủ động tiếp cận, làm quen với những người bị hại, chủ yếu là công dân Ấn Độ đang sinh sống tại Mỹ. Trong quá trình nói chuyện, các đối tượng giả danh, xây dựng mối quan hệ tình cảm; thường xuyên trò chuyện, tạo dựng lòng tin nhằm khiến bị hại mất cảnh giác.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội đột kích phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo.

Bước 2 là dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng từng bước giới thiệu, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư tài chính thông qua một trang web do chúng quản lý. Các đối tượng hướng dẫn chi tiết cách thức đầu tư, nạp tiền, tư vấn đầu tư và sử dụng các ứng dụng chuyển tiền trực tuyến để thực hiện giao dịch.

Cuối cùng là chiếm đoạt tài sản sau khi bị hại chuyển tiền. Cụ thể, để tạo lòng tin, ban đầu các đối tượng có thể đưa ra những thông tin về lợi nhuận, kết quả đầu tư hấp dẫn, khiến bị hại tin tưởng tiếp tục chuyển thêm tiền. Khi số tiền đầu tư đủ lớn, các đối tượng tiến hành khóa tài khoản của nhà đầu tư, khiến bị hại không thể tiếp cận hoặc rút số tiền đã chuyển, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng người nước ngoài bị phát hiện.

Từ các thông tin thu thập được, tối 17/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội đã bất ngờ đột nhập vào 1 căn hộ trên địa bàn phường Hoàng Mai (Hà Nội). Vào thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 7 đối tượng người nước ngoài bị phát hiện tổ chức hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng. Nhóm đối tượng liên quan được đưa về trụ sở cơ quan Công an để điều tra, làm rõ. Qua xác minh, cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện trong đó có 3 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Qua đấu tranh, các trinh sát đã bước đầu làm rõ vai trò của các đối tượng trong đường dây…. Quá trình điều tra xác định, đường dây hoạt động có tổ chức chặt chẽ từ khâu tuyển mộ đến phân công nhiệm vụ. Một số đối tượng được giới thiệu công việc thông qua mạng xã hội, sau đó di chuyển đến Hà Nội để tham gia hoạt động lừa đảo.

Tại cơ quan Công an, đối tượng ZD cho biết: “Tôi từ Trung Quốc đến Việt Nam ngày 5/10, với mục đích hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng. Đối tượng chúng tôi hướng đến là người Ấn Độ. Chúng tôi sử dụng nhiều thân phận khác nhau; bằng các phương thức thủ đoạn như sử dụng tình cảm, lợi ích để dẫn dụ những người bị hại tải xuống các ứng dụng, từ đó dẫn dụ những người này chuyển tiền vào các ứng dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng HM cũng cho biết "Khoảng tháng 5/2026, tôi đến Việt Nam du lịch. Trong quá trình đó, tôi đã làm quen với một ông chủ trên mạng giới thiệu công việc là lừa đảo qua mạng. Đến tháng 8/2026, tôi đến Hà Nội và bắt đầu học việc. Chúng tôi chủ yếu liên hệ với các nạn nhân người Ấn Độ và Canada để dẫn dụ họ tải xuống các ứng dụng đầu tư núp bóng; dẫn dụ họ nạp tiền và chiếm đoạt tài sản các nạn nhân."

Một số đối tượng còn bất chấp quy định pháp luật về xuất nhập cảnh, tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tham gia đường dây. Sau khi vào nội địa, các đối tượng được đưa về Hà Nội và bố trí công việc cụ thể trong hoạt động lừa đảo.

Đối tượng PJ cho biết: “Tôi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khoảng đầu tháng 10/2026 từ thành phố Nam Ninh – Trung Quốc qua đường mòn lối mở. Sau khi vào Việt Nam, tôi được một số đối tượng chở đến Hà Nội rồi thực hiện hành vi lừa đảo trên trang web; nạn nhân là người Ấn Độ sống ở tại Mỹ."

Theo thông tin xác minh ban đầu, với mỗi trường hợp lừa đảo thành công, các đối tượng trong đường dây được hưởng khoản tiền tương ứng từ 3% đến 15% giá trị khoản đầu tư. Trong khoảng 4 tháng, nhóm đối tượng bước đầu được xác định đã lừa đảo 57 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.