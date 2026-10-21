Triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, khởi tố 84 bị can

Từ dấu hiệu bất thường tại khách sạn đến chuyên án lớn

Sau khi nhiều tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động lừa đảo trên không gian mạng tại Lào, Campuchia và một số quốc gia trong khu vực bị triệt phá, Bộ Công an nhận định các đối tượng có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động sang những quốc gia lân cận ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trước tình hình đó, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng An ninh chủ động nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm, tham mưu triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ.

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo nghiệp vụ các lực lượng tham gia chuyên án.

Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình địa bàn, đối tượng, nhất là hoạt động xuất, nhập cảnh và quản lý người nước ngoài. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện một nhóm người nước ngoài mang nhiều quốc tịch thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa, tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa để lưu trú.

Nhóm người này tổ chức sinh hoạt khép kín, bố trí người bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, hạn chế người lạ tiếp cận. Những biểu hiện bất thường đó đặt ra nghi vấn về hoạt động vi phạm pháp luật, đòi hỏi lực lượng chức năng phải nhanh chóng xác minh, làm rõ. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo lực lượng An ninh triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, đánh giá tình hình, xây dựng phương án đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định phần lớn các đối tượng từng có thời gian sinh sống tại Lào, Campuchia. Trong số này có những đối tượng truy nã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khi nhập cảnh, một số đối tượng còn mang theo số lượng lớn máy tính, thiết bị viễn thông dưới hình thức thiết bị đã qua sử dụng.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định tổ chức này có hơn 100 đối tượng thuộc nhiều quốc tịch, hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Zhao Xuefeng, sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc, còn gọi là Đông. Bên cạnh nhóm trực tiếp thực hiện các kịch bản lừa đảo, tổ chức còn bố trí nhân sự phụ trách quản lý thiết bị, điều hành nhân lực, tài chính, hậu cần và phiên dịch.

Các đối tượng phân chia công việc thành từng bộ phận, tổ chức thành 6 phòng với những nhiệm vụ và địa bàn hoạt động khác nhau. Mỗi phòng tập trung vào một hoặc một số hình thức lừa đảo, hướng tới các nhóm khách hàng tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc.

Từ những tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra nhận định đây là tổ chức tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò chặt chẽ, phương thức hoạt động đa dạng và phạm vi lừa đảo xuyên quốc gia. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và những nền tảng trực tuyến để tiếp cận nạn nhân, từng bước tạo dựng lòng tin rồi dẫn dụ chuyển tiền.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án. Lực lượng tham gia được huy động từ các điều tra viên, trinh sát viên đến cán bộ phiên dịch và những người có kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác điều tra được chuẩn bị, bảo đảm yêu cầu đấu tranh, làm rõ toàn bộ tổ chức tội phạm.

Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ.

Ngày 17/10/2026, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, các lực lượng đồng loạt triển khai phương án phá án.

Kết quả, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 118 đối tượng, trong đó có 113 người nước ngoài gồm 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar; cùng 5 người Việt Nam. Trong số các đối tượng người nước ngoài có 18 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 1 đối tượng đang bị truy nã ở nước ngoài. Lực lượng Công an đồng thời thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Ngày 21/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 84 đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 290 và hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Ngay sau khi chuyên án được triệt phá, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đến hiện trường chỉ đạo các kiểm sát viên thực hiện kiểm sát hoạt động điều tra, bảo đảm các thủ tục tố tụng được tiến hành khách quan, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật ngay từ đầu.

Nhiều kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Điểm đáng chú ý trong phương thức hoạt động của tổ chức tội phạm này là các đối tượng xây dựng nhiều kịch bản lừa đảo khác nhau, lựa chọn nạn nhân theo quốc gia, độ tuổi và nhu cầu cụ thể. Dù sử dụng những cách tiếp cận khác nhau, các đối tượng đều hướng tới mục đích tạo dựng lòng tin, khiến người bị hại tự nguyện chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa làm rõ một số phương thức, thủ đoạn được các nhóm đối tượng triển khai. Đối với hình thức dụ dỗ đầu tư ngoại hối, các đối tượng tập trung vào phụ nữ Đài Loan trên 40 tuổi. Chúng khai thác dữ liệu khách hàng, chủ động kết bạn, nhắn tin qua các ứng dụng liên lạc rồi mời gọi đầu tư ngoại hối trên nền tảng MGX. Cơ quan điều tra bước đầu xác định 28 đối tượng quốc tịch Trung Quốc có liên quan đến hoạt động này.

Với thủ đoạn giả danh nhân viên đầu tư, nhóm đối tượng nhắm đến khách hàng người Hàn Quốc, tự giới thiệu là nhân viên Công ty Nexuswh Investment để tư vấn, mời gọi đầu tư cổ phiếu. Sau khi tạo được lòng tin, chúng hướng dẫn nạn nhân tải ứng dụng, nạp tiền và thực hiện giao dịch. Khi người bị hại muốn rút tiền hoặc không còn khả năng đầu tư thêm, các đối tượng chặn liên lạc.

Một nhóm khác tập trung tiếp cận phụ nữ Nhật Bản trên mạng xã hội. Các đối tượng chủ động kết bạn, trò chuyện, xây dựng quan hệ trước khi dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư tiền điện tử trên nền tảng được giới thiệu. Hoạt động này do một đối tượng người Trung Quốc thường được gọi là “Đại Lục” điều hành.

Không dừng lại ở các hình thức đầu tư tài chính, tổ chức còn triển khai hoạt động lôi kéo cá cược thể thao trực tuyến. Các đối tượng livestream những giải thể thao trên mạng xã hội, đồng thời tìm kiếm người chơi, mời tham gia cá cược trên các trang web được chuẩn bị sẵn.

Đối với người Ấn Độ sinh sống tại nhiều quốc gia, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo người giàu có, thành đạt để kết bạn. Sau một thời gian trò chuyện, chúng chuyển sang các ứng dụng nhắn tin, giới thiệu cơ hội đầu tư tài chính, hướng dẫn nạn nhân nạp tiền và mua cổ phiếu.

Phần mềm và máy móc, thiết bị các đối tượng sử dụng hoạt động phạm tội.

Để tăng sức thuyết phục, nhóm này tạo ra cảm giác khoản đầu tư sinh lời, cho phép nạn nhân rút một khoản tiền nhỏ trong giai đoạn đầu. Khi người bị hại tin tưởng và tiếp tục chuyển những khoản tiền lớn hơn, các đối tượng tìm cách chiếm đoạt. Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, chúng lập tức cắt đứt liên lạc.

Một kịch bản khác được tổ chức sử dụng là giả mạo tuyển dụng và giao việc trực tuyến. Ở kịch bản thứ nhất, các đối tượng tự xưng là nhân viên tuyển dụng, mời nạn nhân đăng ký làm việc tại những doanh nghiệp không có thật rồi yêu cầu nộp phí đào tạo, tuyển dụng. Ở kịch bản thứ hai, chúng mời người tham gia thực hiện các nhiệm vụ trực tuyến có trả thưởng, hướng dẫn tạo tài khoản và liên kết ví điện tử. Sau khi tạo lòng tin bằng những khoản thưởng ban đầu, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để mở công việc mới.

Những kịch bản trên cho thấy các đối tượng đã khai thác tâm lý muốn đầu tư sinh lời, tìm kiếm việc làm và tăng thu nhập của người dùng mạng. Chúng sử dụng danh tính giả, thông tin doanh nghiệp không có thật hoặc những cơ hội đầu tư được dựng lên để dẫn dắt nạn nhân qua nhiều bước. Ban đầu, người bị hại có thể nhận được những khoản lợi ích nhỏ nhằm củng cố niềm tin. Khi số tiền chuyển vào ngày càng lớn, các đối tượng tìm cách kéo dài quá trình nộp tiền, ngăn cản việc rút tiền hoặc chặn toàn bộ liên lạc.

Thủ đoạn này khiến nạn nhân khó nhận diện bản chất lừa đảo ngay từ đầu, nhất là khi các đối tượng có sự phân công nhân sự, sử dụng nhiều tài khoản và nền tảng trực tuyến, đồng thời tổ chức hoạt động theo từng nhóm khách hàng ở các quốc gia khác nhau.

Việc triệt phá tổ chức tại khách sạn Văn Hoa cho thấy yêu cầu cấp thiết của công tác quản lý địa bàn, quản lý người nước ngoài gắn với chủ động nhận diện các dấu hiệu bất thường. Từ hoạt động lưu trú khép kín, có người canh gác đến việc đưa nhiều thiết bị điện tử vào Việt Nam, những dấu hiệu ban đầu đã trở thành cơ sở để lực lượng Công an tiến hành xác minh, từng bước làm rõ phương thức tổ chức và hoạt động phạm pháp của nhóm đối tượng.