Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt (SN 1997, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) về hành vi “Rửa tiền”, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (SN 1975) và Vũ Thị Thanh (SN 1978, cùng trú phường Sơn Tây, TP Hà Nội) về cùng tội danh trên.

Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Chu Đức Anh (áo đen) và Nguyễn Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái). (Ảnh: CA)

Đây là 3 bị can được xác định là đồng phạm với các đối tượng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố hồi cuối tháng 7/2026.

Theo hồ sơ vụ án, quá trình điều tra bắt đầu từ đơn trình báo của bà N.T.N. (trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Tiếp nhận nguồn tin do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, truy vết các giao dịch liên quan.

Thủ đoạn của các đối tượng là dụ dỗ bị hại đăng ký tài khoản trên các trang web “Therealreal.cc” và “tiffa.tiffyfd.com”, sau đó thực hiện những nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng. Ban đầu, các đối tượng tạo lòng tin bằng cách đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận, khiến bị hại tin rằng đây là công việc trực tuyến có thể kiếm thêm thu nhập. Khi nạn nhân đã tham gia, bọn chúng tiếp tục yêu cầu chuyển những khoản tiền lớn hơn vào các tài khoản do chúng chỉ định.

Một trường hợp khác là bà N.T.A. (trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) cũng bị các đối tượng dẫn dụ bằng thủ đoạn “thanh toán nhầm đơn hàng COD”. Sau đó, nạn nhân được yêu cầu truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu. Những thao tác tưởng chừng đơn giản này có thể khiến người dùng đối mặt với nguy cơ lộ thông tin bảo mật, mất quyền kiểm soát tài khoản hoặc bị chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng không giữ nguyên trong một tài khoản mà chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm gây khó khăn cho việc truy vết. Tiếp đó, tiền được sử dụng để mua USDT trên các sàn giao dịch tiền điện tử Binance, OKX rồi chuyển vào các ví điện tử do những đối tượng liên quan quản lý.

Từ kết quả truy vết dòng tiền, ngày 28/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố ba bị can gồm Chu Đức Anh (SN 1985), Đặng Thị Hải (SN 1987) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 2002, cùng trú tại Hà Nội) về tội “Rửa tiền”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên lạc với nhau qua ứng dụng Telegram, sau đó sang Campuchia gặp các đối tượng người Trung Quốc điều hành sòng bạc và tổ chức hoạt động lừa đảo. Tại đây, các bên thống nhất phương thức luân chuyển, chuyển đổi tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo thông qua việc mua bán USDT nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Để phục vụ hoạt động giao dịch, Đặng Thị Hải thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia nhằm làm vỏ bọc. Tiền do các bị hại chuyển đến được đưa vào tài khoản của Hiếu, sau đó chuyển cho những người bán USDT. Số tiền điện tử mua được tiếp tục chuyển vào các ví do những đối tượng người Trung Quốc quản lý.

Theo thông tin điều tra, tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này khoảng 700 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, những đầu mối mua bán tiền điện tử và các cá nhân có liên quan để xử lý