Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu cá nhân xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng

Trước đó, vào đầu tháng 2-2026, Công an thành phố Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của 8 công dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 160 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nhanh chóng xác minh và nhận định đây không phải là các vụ việc riêng lẻ mà có dấu hiệu của một đường dây tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng với các hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Hình ảnh một số đối tượng bị bắt giữ trong đường dây lừa đảo vừa bị lực lượng Công an triệt phá. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Nhằm triệt xóa triệt để ổ nhóm này, Công an thành phố Quảng Ninh đã lập chuyên án, phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để tập trung lực lượng truy xét, bóc tách toàn bộ đường dây.

Quá trình điều tra chuyên án, cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Tại hiện trường và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT (là loại tiền USD được mã hóa, kỹ thuật số). Bước đầu xác định, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân trên phạm vi cả nước, với tổng số tiền lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Qua kết quả đấu tranh chuyên án, Công an thành phố Quảng Ninh làm rõ phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm. Các đối tượng thu mua thông tin, dữ liệu cá nhân của người dân trên các hội nhóm Telegram để phân loại, tiếp cận và dựng kịch bản lừa đảo chi tiết.