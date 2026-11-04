Triệt phá đường dây lừa đảo qua ứng dụng LB-Pro, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định với các đối tượng Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh và Nguyễn Thị Kiều. (Ảnh: CACC)

Ngày 4/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (SN 1977, trú tại TP Đà Nẵng) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú ở TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú tại tỉnh Quảng Trị) về tội "Rửa tiền"; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Lan Nhi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng phát hiện Phan Tuấn Anh có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền dưới hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán thông qua ứng dụng LB-Pro.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến hơn 100 tỷ đồng. Riêng các bị hại trên địa bàn TP Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra bước đầu cho thấy, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp gỡ một đối tượng người nước ngoài. Sau đó, hai bên bàn bạc, thống nhất tổ chức hoạt động lừa đảo thông qua việc thành lập các công ty "bình phong", mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro.

Đối tượng Phan Tuấn Anh tại cơ quan Công an. (Ảnh: CACC)

Các đối tượng sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử để tạo vỏ bọc hợp pháp, xây dựng lòng tin, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư và chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định.

Sau khi nhận được tiền, nhóm này nhanh chóng luân chuyển, chuyển đổi tiền Việt Nam sang tiền điện tử USDT, rồi chuyển đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết.

Để thực hiện hành vi, Phan Tuấn Anh câu kết với một số đối tượng trong nước, gồm: Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Trần Quốc Anh... tham gia thành lập, quản lý các công ty "ma", mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để tiếp nhận và luân chuyển tiền chiếm đoạt.

Đáng chú ý, từ ngày 1/8/2023 đến 25/8/2023, Phan Tuấn Anh cùng các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB tiếp nhận tiền của các nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng cho các đối tượng khác để mua tiền điện tử USDT và chuyển cho đối tượng người nước ngoài.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động trên nhiều địa bàn và có yếu tố nước ngoài, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra xây dựng kế hoạch đấu tranh.

Lực lượng Công an đã triển khai 7 tổ công tác, đồng loạt xác minh, đấu tranh với các đối tượng liên quan tại TP Đà Nẵng và TP Huế. Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ vai trò, hành vi của từng người trong đường dây. Các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm và giao nộp đồ vật, tài liệu liên quan.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 1 ô tô, 1 máy tính xách tay và 5 điện thoại di động để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.