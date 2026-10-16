Triệt phá đường dây lừa đảo 'núp bóng' fanpage resort 5 sao

Thủ đoạn "núp bóng" pháp nhân

Thời gian gần đây, khi nhu cầu du lịch Phú Quốc tăng cao, nhiều du khách đã vô tình rơi vào "bẫy" lừa đảo được dàn dựng cực kỳ tinh vi. Tận dụng tâm lý săn phòng giá rẻ và tiện lợi, các đối tượng đã thành lập hàng loạt fanpage, website giả mạo các khách sạn, resort 5 sao lớn. Để tạo vỏ bọc uy tín, chúng không ngần ngại chi tiền chạy quảng cáo rầm rộ và mua hàng ngàn lượt tương tác ảo.

Đáng chú ý, điểm nguy hiểm của đường dây này nằm ở thủ đoạn "núp bóng" pháp nhân. Các đối tượng thành lập nhiều doanh nghiệp "ma" và mở tài khoản ngân hàng đứng tên công ty. Điều này khiến các nạn nhân hoàn toàn mất cảnh giác, tin tưởng đây là tài khoản doanh nghiệp chính thống nên đã chuyển khoản tiền đặt cọc phòng, mua combo du lịch. Ngay khi nhận được tiền, bọn lừa đảo liền chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, Công an tỉnh An Giang đã xác lập chuyên án đấu tranh. Cung cấp thông tin về kết quả chuyên án, Đại tá Nguyễn Nhật Trường (Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang) cho biết, đây là chuyên án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của du khách, các khách sạn, resort, góp phần giữ vững môi trường du lịch an toàn, lành mạnh, thân thiện tại Phú Quốc - địa phương đang khẩn trương chuẩn bị cho Hội nghị APEC năm 2027.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang - thông tin về kết quả chuyên án

Theo Đại tá Trường, tháng 4/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng CSHS phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) phát hiện nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi: lập hàng loạt fanpage, website giả mạo các resort, khách sạn 5 sao tại Phú Quốc; chạy quảng cáo rầm rộ, mua lượt tương tác ảo để tạo vỏ bọc uy tín, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền đặt cọc rồi chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản.

Nhận định đây là phương thức phạm tội mới, gây thiệt hại cho nhiều người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, thương hiệu du lịch Phú Quốc, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh, triệt phá. Ngày 10/7/2026, Ban chuyên án đã bắt giữ 4 đối tượng. Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, tạm giam 10 bị can; ra quyết định tạm giữ 1 đối tượng; tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của nhiều đối tượng khác liên quan. Đồng thời ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 12 đối tượng đã xác định rõ nhân thân, lai lịch; rà soát 229 tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số tiền giao dịch luân chuyển trên 6.000 tỷ đồng.

Điều tra mở rộng, Ban chuyên án xác định 17/60 bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản đứng tên doanh nghiệp "ma", với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Không chỉ giả mạo dịch vụ đặt phòng, các đối tượng còn sử dụng nhiều kịch bản lừa đảo khác như: thu học phí, bán bảo hiểm, chương trình "phi công nhí”... Cơ quan CSĐT đã khởi tố thêm 3 vụ án liên quan đến các bị hại để tiếp tục điều tra, xử lý triệt để.

Công an tỉnh An Giang tổ chức buổi tuyên truyền về phòng, chống lừa đảo trực tuyến

Đáng chú ý, để tạo lòng tin tuyệt đối cho bị hại, các đối tượng thành lập doanh nghiệp "ma", mở tài khoản ngân hàng đứng tên pháp nhân công ty, khiến nạn nhân yên tâm chuyển tiền mà không hề nghi ngờ. Đây là dạng tội phạm "núp bóng" doanh nghiệp đang nổi lên hiện nay, có tính chất tinh vi, khó nhận diện. Việc Ban chuyên án bóc gỡ thành công đường dây này có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để nhận diện, phòng ngừa và đấu tranh với các đường dây tương tự.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận (Giám đốc Công an tỉnh An Giang) cho biết, kết quả chuyên án không chỉ triệt phá một đường dây lừa đảo có tổ chức, kịp thời ngăn chặn thiệt hại cho người dân, mà còn khẳng định quyết tâm của Công an tỉnh An Giang trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh và thương hiệu du lịch của Đặc khu Phú Quốc.

Theo Thiếu tướng Hận, trong bối cảnh Phú Quốc đang được cả nước và bạn bè quốc tế hướng về với vai trò là nơi tổ chức Hội nghị APEC năm 2027, mỗi vụ lừa đảo nhắm vào du khách đều có thể làm tổn hại đến hình ảnh một điểm đến an toàn, mến khách. Vì vậy, việc triệt phá thành công chuyên án góp phần củng cố niềm tin của du khách trong nước, quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, tạo môi trường an ninh, an toàn vững chắc trước thềm sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của đất nước.

Thời gian tới, Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác lập các chuyên án đặc biệt rà quét không gian mạng, triệt phá các sàn thương mại điện tử giả mạo, văn phòng du lịch "ma"; tăng cường quản lý cơ sở kinh doanh lưu trú; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, du khách nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm, quyết tâm xây dựng Phú Quốc thực sự là điểm đến an toàn, thân thiện, sẵn sàng phục vụ thành công Hội nghị APEC năm 2027.

Thông tin đặt phòng giả mạo thành công được gửi cho du khách

Tuyên truyền phòng, chống lừa đảo

Trước tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức buổi tuyên truyền về phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Sơn Hùng (Trưởng phòng ANM&PCTPSDCNC) đã thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, trong đó tập trung phổ biến những thủ đoạn gần đây như: lừa đảo đặt combo du lịch giá rẻ, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để chiếm đoạt tài sản; lừa đảo cung cấp dịch vụ làm visa, thị thực, lập tài khoản mạng xã hội, website giả mạo đơn vị cung cấp dịch vụ, cam kết hỗ trợ làm visa nhanh, tỷ lệ đậu cao hoặc bảo đảm xuất cảnh, nhập cảnh theo yêu cầu; giả mạo website, fanpage của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp dịch vụ, sử dụng tên gọi, hình ảnh, logo tương tự trang chính thức, đăng tải thông tin khuyến mãi, ưu đãi hoặc hướng dẫn người dùng truy cập đường link lạ, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Du khách bị lừa đảo sau khi chuyển khoản và đăng lên mạng xã hội để cảnh báo

Đồng thời, xuất hiện thủ đoạn mạo danh đại lý bán vé máy bay, tạo mã đặt chỗ hoặc xác nhận đặt vé giả. Các đối tượng đăng quảng cáo bán vé giá rẻ, yêu cầu khách hàng chuyển tiền và gửi hình ảnh vé, mã đặt chỗ hoặc thông tin xác nhận giao dịch để tạo lòng tin. Tuy nhiên, thông tin cung cấp có thể không tồn tại, không hợp lệ hoặc vé chưa được thanh toán, xuất vé thành công theo đúng quy định. Ngoài ra, các đối tượng còn giả danh người thân, bạn bè để vay tiền, nhờ chuyển khoản thông qua tài khoản mạng xã hội bị chiếm quyền kiểm soát hoặc tài khoản giả mạo.

Bên cạnh việc nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, đại biểu tham dự buổi tuyên truyền còn được hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và tài sản khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng. Qua đó, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác; không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ và tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.

Thông qua buổi tuyên truyền, Công an tỉnh khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng sử dụng Internet an toàn, đồng thời tích cực chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, gia đình và cộng đồng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo trực tuyến mọi người cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất và thông báo cho ngân hàng liên quan để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Đại diện cơ sở kinh doanh Rosie Hillside Phu Quoc Apartment mà nhóm đối tượng đã lập fanpage Facebook giả danh và sử dụng hình ảnh, thông tin dịch vụ của cơ sở để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại, đã bày tỏ sự cảm kích trước chiến công của Công an tỉnh An Giang. Theo đại diện Rosie Hillside Phu Quoc Apartment, từ những thông tin với những tình tiết nhỏ nhất, CBCS Công an tỉnh An Giang đã truy vết và bắt giữ được các đối tượng lừa đảo, góp phần bảo đảm được quyền lợi của du khách trong nước và quốc tế; đồng thời giữ được uy tín cho các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp làm ăn chân chính. Qua đó, giữ vững được môi trường du lịch an ninh, an toàn và lành mạnh cho Phú Quốc.