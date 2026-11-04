Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng qua ứng dụng LB-Pro

Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (SN 1977, trú tại TP. Đà Nẵng) để điều tra về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với các đối tượng trong đường dây. Ảnh CACC

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú tại TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú tại tỉnh Quảng Trị) về tội “Rửa tiền”. Riêng Trần Thị Lan Nhi bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Phan Tuấn Anh tại cơ quan công an. Ảnh CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp gỡ, câu kết với một đối tượng người nước ngoài để tổ chức hoạt động lừa đảo thông qua ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro.

Nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư, các đối tượng thành lập nhiều công ty “ma”, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với những dự án được giới thiệu trên ứng dụng.

Thông qua danh nghĩa doanh nghiệp và các dự án đầu tư tài chính, chứng khoán, thương mại điện tử, nhóm này đưa ra thông tin gian dối để dụ dỗ người dân tham gia, chuyển tiền vào những tài khoản do chúng chỉ định.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch luân chuyển qua các tài khoản ngân hàng, chuyển đổi từ tiền Việt Nam sang tiền điện tử USDT rồi chuyển đến những ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn này nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền, gây khó khăn cho công tác truy vết và điều tra.

Đáng chú ý, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 1/8 đến 25/8/2023, Phan Tuấn Anh cùng các đối tượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng cho các đối tượng khác mua USDT và chuyển ra nước ngoài.

Kết quả xác minh bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên tới hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, riêng các bị hại trên địa bàn TP. Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, lực lượng Công an TP. Đà Nẵng đã triển khai 7 tổ công tác, đồng loạt thực hiện các biện pháp đấu tranh, xác minh đối với những người có liên quan tại TP. Đà Nẵng và TP. Huế.

Quá trình điều tra, các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan công an đã thu giữ một ô tô, một máy tính xách tay và 5 điện thoại di động cùng các tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.