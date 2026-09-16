Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng, bắt giữ 91 đối tượng

Ngày 16/9, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, lực lượng của đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại tỉnh Bokeo (Lào).

Ngày 12/9, ban chuyên án phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào đột kích địa điểm hoạt động của đường dây tại tỉnh Bokeo. Ảnh: CACC

Cơ quan công an cho biết, nhóm này lập nhiều tài khoản Facebook để kết bạn, tiếp cận nạn nhân. Sau đó, các đối tượng dụ dỗ người tham gia làm nhiệm vụ đặt đơn hàng trên những trang web giả mạo để nhận tiền hoa hồng rồi chiếm đoạt tài sản.

Xác định đường dây có quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo xác lập chuyên án, đồng thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và phối hợp với lực lượng chức năng Lào tổ chức đấu tranh.

Ngày 12/9, ban chuyên án phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào đột kích địa điểm hoạt động của đường dây tại tỉnh Bokeo. Lực lượng chức năng bắt giữ 91 người, gồm 64 người Việt Nam và 27 người nước ngoài. Trong số này có người cầm đầu và các thành viên giữ vai trò chủ chốt.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp đấu tranh với đối tượng trong đường dây. Ảnh: CACC

Tang vật thu giữ gồm 65 máy tính và 192 điện thoại di động. Quá trình phá án bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia và những người bị bắt giữ.

Sau đó, phía Lào bàn giao 64 công dân Việt Nam cùng vật chứng liên quan cho tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai để xử lý theo quy định.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2026 đến khi bị bắt, đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn người Việt Nam, chiếm đoạt tổng số tiền ước tính hơn 1.500 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để khởi tố và xử lý những người liên quan.