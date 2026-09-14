Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng trên không gian mạng

Hình ảnh một số đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án.

Mua dữ liệu cá nhân để tìm “con mồi”

Đầu tháng 2/2026, Công an thành phố Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của 8 công dân về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 160 triệu đồng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến một đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với nhiều hành vi như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an thành phố Quảng Ninh đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Quá trình điều tra được thực hiện với sự phối hợp của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

Từ những manh mối ban đầu, cơ quan công an từng bước truy xét, bóc tách phương thức hoạt động và các mắt xích trong đường dây.

Đến nay, Công an thành phố Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền” và “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Cơ quan công an thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt cùng 3.353,07 USDT. Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên phạm vi cả nước.

Theo cơ quan công an, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân của người dân trên những hội nhóm Telegram. Nguồn dữ liệu này được sử dụng để phân loại, lựa chọn, tiếp cận nạn nhân và xây dựng kịch bản lừa đảo phù hợp với từng nhóm người.

Để che giấu hoạt động, các đối tượng thường thuê căn hộ, homestay hoặc nhà tại các khu đô thị, khu du lịch làm địa điểm hoạt động. Chúng liên tục thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành nhằm tránh sự phát hiện và truy vết của lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, trong số các nạn nhân có nhiều người từng được tiếp cận thông tin tuyên truyền, cảnh báo về tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Tuy nhiên, do chủ quan hoặc chưa nhận diện đầy đủ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, họ vẫn sập bẫy và bị chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác trước những kịch bản lừa đảo tinh vi

Việc phát hiện đường dây bắt đầu từ 8 đơn trình báo với số tiền thiệt hại hơn 160 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp cùng đơn vị chức năng của Bộ Công an mở rộng điều tra, từng bước làm rõ một đường dây tội phạm có quy mô đặc biệt lớn.

Kết quả đấu tranh chuyên án không chỉ góp phần ngăn chặn các hành vi lừa đảo tiếp diễn mà còn cho thấy nguy cơ dữ liệu cá nhân bị mua bán, khai thác để phục vụ hoạt động phạm tội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã xác thực hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.