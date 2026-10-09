Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư vàng ảo từ Campuchia

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo đầu tư vàng ảo tại Campuchia bị công an triệt phá, bắt giữ - Ảnh CACC

Trước đó, ngày 20/1/2026, Công an TP Cần Thơ phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 164 công dân Việt Nam do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trao trả tại cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp). Qua xác minh, cơ quan công an phát hiện một số người có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức dụ dỗ đầu tư vàng trên không gian mạng bằng ứng dụng Phantom.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng tổ chức hoạt động theo đường dây, phân công nhiệm vụ cụ thể và xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vàng trực tuyến.

Theo đó, các đối tượng hướng dẫn người dân tham gia tải ứng dụng Phantom từ App Store hoặc CH Play. Sau đó, nhóm này gửi đường dẫn yêu cầu tạo tài khoản, đăng nhập và hướng dẫn chuyển tiền vào sàn giao dịch vàng ảo. Bằng các lời giới thiệu thuyết phục, các đối tượng từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền để chiếm đoạt.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng tiếp tục sử dụng thủ đoạn lừa đảo lần hai. Nhóm này bố trí nhân viên giả danh luật sư, giới thiệu có khả năng hỗ trợ thu hồi số tiền đã mất rồi yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, 4 bị hại được xác định chưa phải là con số cuối cùng. Để mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xác định đầy đủ bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo tìm người bị hại và những người có thông tin liên quan đến vụ án.

Cụ thể, người dân trên cả nước cần chủ động liên hệ, cung cấp thông tin nếu từng bị các đối tượng dụ dỗ tham gia đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, bằng phương thức tương tự, hoặc đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây lừa đảo.

Ngoài ra, những người có thông tin, tài liệu hoặc chứng cứ liên quan đến hoạt động của đường dây và các đối tượng trong vụ án cũng có thể trình báo cơ quan công an.

Thông tin liên hệ: Trung tá Nguyễn Thanh Sử, số điện thoại: 0901.248.688 hoặc Phòng Cảnh sát hình sự, số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ. Người dân cũng có thể liên hệ Trực ban hình sự qua số điện thoại: 0693.672.214 để được hướng dẫn.