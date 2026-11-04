Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định với các đối tượng Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh và Nguyễn Thị Kiều. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Đối tượng Phan Tuấn Anh tại cơ quan Công an. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Cơ quan công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú tỉnh Quảng Trị) về tội “Rửa tiền”; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Lan Nhi cùng về hành vi trên.

Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định với các đối tượng Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh và Nguyễn Thị Kiều. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Qua điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nhà đầu tư trên cả nước lên đến hơn 100 tỷ đồng. Riêng các bị hại trên địa bàn TP Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023, Phan Tuấn Anh cấu kết với một đối tượng người nước ngoài lập hàng loạt công ty "ma" và mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp trùng tên với các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp. Sau đó, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư chứng khoán, thương mại điện tử rồi chuyển tiền vào tài khoản chỉ định.

Ngay khi nhận tiền, các đối tượng đổi từ tiền đồng Việt Nam sang tiền điện tử (USDT) rồi chuyển về các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm che giấu dòng tiền.

Để vận hành hệ thống, Phan Tuấn Anh lôi kéo Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung và Trần Quốc Anh tham gia quản lý các công ty bình phong. Từ ngày 1-8 đến 25-8-2023, nhóm này đã sử dụng tài khoản Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB tiếp nhận tiền đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng mua tiền điện tử USDT cho đối tượng nước ngoài.