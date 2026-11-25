Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 31 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục khởi tố 2 bị can về hành vi Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ và 4 bị can về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đinh Lê Hồng Quế - đối tượng cầm đầu đường dây.

Trước đó, tập trung rà soát, trấn áp tội phạm trong lĩnh vực nhà ở xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây giả danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây này do Đinh Lê Hồng Quế (SN 1987, trú tại phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Quế cùng Nguyễn Văn Sơn (SN 1989; trú tại phường Phước Long) và Lê Văn Khoa (SN 1995; trú tại phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai; hiện ở phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh) thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land tại phường Phước Long, sau đó tuyển dụng đội ngũ môi giới để tiếp cận những người có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Đồng thời, Quế móc nối với Huỳnh Tiến Đạt (SN 1991; trú tại phường Gia Định; hiện ở phường An Hội Đông, TP Hồ Chí Minh) cùng nhiều môi giới bên ngoài để mở rộng mạng lưới rao bán.

Các đối tượng (từ phải qua): Lê Hoàng Hiệp, Huỳnh Tiến Đạt, Đinh Lê Hồng Quế, Nguyễn Văn Sơn, Lê Văn Khoa cùng các đối tượng khác (hình dưới) bị bắt giữ.

Để tạo lòng tin với khách hàng, Quế đặt làm giả con dấu của Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, đồng thời soạn thảo nhiều văn bản giả mạo mang tên hai đơn vị này nhằm chứng minh việc được ủy quyền phân phối căn hộ.

Nhóm đối tượng tung tin có các “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín” tại dự án Lý Thường Kiệt để chào mời người mua. Khi khách hàng tin tưởng ký hợp đồng, các đối tượng thu khoản tiền gọi là “phí mua suất” từ 150 triệu đến 900 triệu đồng/suất rồi chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã rao bán hơn 600 “suất mua nhà ở xã hội”, chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng của hơn 600 bị hại. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc trực tiếp với 121 bị hại.

Một số giấy tờ, tiền mặt và tài sản - tang vật vụ án.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu kỹ điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định; trực tiếp xác minh thông tin dự án tại chủ đầu tư hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi ký kết hợp đồng, giao dịch tiền bạc. Người dân tuyệt đối cảnh giác trước các lời chào mời mua “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín”; không nộp tiền “mua suất” cho các cá nhân, tổ chức không đủ thẩm quyền và không tiếp tay cho việc hợp thức hóa hồ sơ trái pháp luật.

Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục điều tra mở rộng, kiên quyết xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để lừa đảo, làm giả giấy tờ hoặc tiếp tay cho sai phạm, góp phần bảo đảm chính sách an sinh xã hội đến đúng đối tượng thụ hưởng như người có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hộ nghèo, người thu nhập thấp và người yếu thế.