Triệt phá đường dây lôi kéo học sinh sinh viên bán tài khoản ngân hàng

Ngày 29.9, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa triệt phá chuyên án, khởi tố 11 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố về hành vi liên quan đến mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán tài khoản ngân hàng trên internet với số lượng đặc biệt lớn, trong đó có nhiều tài khoản của người dân trên địa bàn tỉnh.

Đường dây này hoạt động qua nhiều tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và phương thức che giấu thông tin để trao đổi, liên lạc, gây khó khăn cho quá trình xác minh và truy vết của lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định 11 đối tượng liên quan, trong đó L.Đ.H (SN 1999, trú tại tỉnh Hưng Yên); L.Q.Đ (SN 1999, trú tại Hà Nội) và N.V.T (SN 1995, trú tại Bắc Ninh) được xác định là những đối tượng cầm đầu.

Cơ quan chức năng khởi tố 11 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Theo kết quả xác minh, các đối tượng cầm đầu lợi dụng vỏ bọc kinh doanh, mở văn phòng hoạt động cho thuê, sửa chữa chung cư, nhà trọ tại Hà Nội để tiếp cận, lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng.

Đáng chú ý, những học sinh, sinh viên sau khi được lôi kéo tiếp tục được thuê để rủ rê bạn bè, người thân mở tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại với giá từ 500.000-1.000.000 đồng mỗi tài khoản.

Sau khi thu mua, các đối tượng sử dụng những tài khoản ngân hàng này để tham gia giao dịch trên các sàn ngoại hối Forex với số tiền trên 10 tỉ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 21 điện thoại di động, 4 máy vi tính, gần 500 SIM các loại đã được sử dụng để kích hoạt nhận mã OTP cùng nhiều phương tiện, thiết bị khác phục vụ hành vi phạm tội.

Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các nội dung liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.